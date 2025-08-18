Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los docentes y personal no docente de las 57 universidades públicas de Argentina dejaron atrás una semana de paro que coincido con el inicio del segundo cuatrimestre del actual ciclo lectivo. Hacia adelante, ratificaron el plan de lucha previsto desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre que contempla 48 horas de paro por semana.

El objetivo, es que el gobierno de Javier Milei reabra las paritarias para debatir los salarios y se garantice un mayor financiamiento.

los docentes de la UNPA anu8ncian que Los paros continuarán. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Santa Cruz

La Asociación de Docentes de la UNPA (ADIUNPA) adhiere a las medidas de fuerza de la federación nacional y se sumó al rechazo de la suba salarial que otorgó el Gobierno.

“El anuncio realizado por el Ministerio de Capital Humano en redes sociales de un incremento salarial del 7,5% entre los meses de septiembre y noviembre, más un bono excepcional de $25.000 para las dedicaciones completas, $12.500 para las dedicaciones parciales y $6500 para las simples es absolutamente insuficiente”, advirtieron.

En esta sintonía, precisaron una vez más que “la pérdida salarial de nuestro sector es del 38,7 % puesto que desde mayo de 2025 el Gobierno Nacional congeló nuestro salario – 0% de incremento en junio y julio – consolidando así la pérdida del poder adquisitivo“.

“Lejos de recuperar el salario seguimos perdiendo frente a la inflación. El 3,95 % impuesto para agosto no compensa ni siquiera la inflación de los 3 meses anteriores puesto que no tuvimos incrementos en junio y julio frente a los índices del 1,6% de junio; 1,9 % de julio y, todo indica, una inflación creciente para agosto”.

En esta línea, CONADU Histórica resaltó que “la inflación, desde que asumió Milei hasta junio de 2025, asciende a un 214,3% y esa cifra duplica las actualizaciones salariales impuestas de manera unilateral por el actual gobierno”, “frente a este nuevo atropello, se ratifica la continuidad del plan de lucha porque sin salarios dignos no hay universidad pública”.

“No hay ningún aumento. En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN): 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo”, remarcó al federación.