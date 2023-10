Dólar blue descontrolado: cerró en $1010 este 10 de octubre La divisa marginal llegó a cotizar este martes los $1.050 y pasó por primera vez la barrera de los $1000. En este contexto, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, enfatizó que meterá presos a quienes especulan con la volatilidad cambiaria

El dólar blue subió $75 este martes en lo que fue una nueva jornada frenética, luego de tocar los $1050 terminó cerrando en $1010 para la venta. Así, perforó por primera vez la barrera de los $1.000.

Durante la tarde, la divisa marginal tocó los $1.050 aunque retrocedió $30 sobre el cierre y, de esta manera subió $130 en lo que va de la semana. En tanto que la brecha con el dólar oficial se ubicó en 188%.

En tanto, desde el Gobierno insistieron con que esta situación es producto de “maniobras especulativas”. El lunes, el blue había cerrado a $945, y desde las primeras operaciones de este martes acentuó su raid alcista sin encontrar un precio tope.

Mientras que el dólar oficial se mantiene congelado en $365,50, y el dólar mayorista que rige las operaciones de comercio exterior continúa en $350.

En este contexto, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, enfatizó que meterá presos a quienes especulan con la volatilidad cambiaria.

“Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana”, remarcó el postulante y agregó: “Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje”.

“Me voy a ocupar esta vez; la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, remarcó el candidato presidencial en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exfuncionario de Cambiemos.