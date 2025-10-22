Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con vistas a las Elecciones Nacionales 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral definitivo, disponible de manera gratuita y en línea. A través de los sitios oficiales, cada ciudadano puede verificar dónde debe votar el próximo domingo 26 de octubre de 2025, día en que se realizarán los comicios nacionales en todo el país.

Cómo consultar el padrón electoral oficial

La única vía válida y segura para conocer el lugar de votación es mediante los canales oficiales del Estado. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

1 . Ingresar al sitio web oficial del padrón electoral: https://www.padron.gob.ar

Este enlace pertenece a la Cámara Nacional Electoral, organismo dependiente del Poder Judicial de la Nación encargado de la organización de los comicios.

2. Completar los datos personales:

Número de DNI (sin puntos).

Género tal como figura en el documento.

Distrito electoral donde se vota.

Código captcha de verificación.

3. Consultar el resultado:

Al hacer clic en “Consultar”, el sistema mostrará:

El nombre y dirección del establecimiento donde se debe votar.

El número de mesa y número de orden.

Toda la información proviene de bases oficiales de la Justicia Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

En qué otros sitios oficiales se puede verificar

Además del portal principal padron.gob.ar

, la información también está disponible en:

Argentina.gob.ar : sitio informativo del Gobierno nacional con acceso directo a la consulta del padrón.

electoral.gob.ar : portal institucional de la Cámara Nacional Electoral, con normativa, fechas y enlaces oficiales actualizados.

Desde ambos enlaces se accede al mismo sistema de búsqueda, garantizando que los datos sean verificados por la autoridad competente.

Atención a posibles fraudes o sitios falsos

La Cámara Nacional Electoral recuerda que no se debe consultar el padrón electoral en páginas no oficiales, redes sociales o enlaces de terceros. Solo los dominios terminados en .gob.ar o .gov.ar corresponden a organismos estatales argentinos.

Ante dudas, la verificación puede realizarse directamente en las sedes judiciales electorales o mediante el correo institucional de la CNE: consultas.padron@pjn.gov.ar

Importancia de verificar el padrón antes de las elecciones

Conocer con anticipación el lugar de votación evita confusiones, demoras y desplazamientos innecesarios el día del comicio. Además, garantiza que el elector figure correctamente en el padrón y pueda ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.