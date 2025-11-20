Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del foro “Liderazgos Transformadores de Latinoamérica”, el Dr. Francisco Klein —presidente de la Fundación Favaloro, director del Departamento de Áreas Críticas del Hospital Universitario y docente de la Universidad Favaloro— recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y su aporte académico y sanitario.

Klein definió su participación como “un honor y un desafío”, subrayando que la educación médica atraviesa un momento histórico en el que la interconexión internacional ya no es opcional, sino necesaria. “La educación en ciencias de la salud ya no puede concebirse sin tejer exitosamente redes que nos conecten con la región y el mundo”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral.

El médico advirtió que América Latina sigue marcada por fuertes desigualdades en el acceso a la salud. Por eso, consideró que las escuelas de medicina deben incorporar estas problemáticas en su currícula y formar profesionales capaces de comprender la diversidad epidemiológica y social de los territorios.

Durante el encuentro se otorgó un reconocimiento al presidente de la Fundación Favaloro, Dr. Francisco Klein.

En ese sentido, destacó que en la Universidad Favaloro los estudiantes realizan una rotación rural obligatoria de tres meses, durante la cual llevan adelante investigaciones epidemiológicas que luego se publican. “Ese conocimiento vuelve a la comunidad, y esa es una responsabilidad ética que no podemos eludir”, remarcó.

Fundación Favaloro: calidad, tecnología y compromiso social

Klein también analizó la situación actual de la Fundación Favaloro, que este año cumple 50 años. Explicó que, pese a los desafíos propios de la gestión privada, la institución cuenta hoy con un “nivel de reservas de supervivencia” que permite sostener su misión asistencial, educativa e investigativa.

Aseguró que el compromiso social continúa siendo un pilar: “Ningún estudiante abandona por razones económicas. Nuestra obligación es mantener el máximo nivel tecnológico, la máxima humanidad y la máxima responsabilidad social”.

Un reconocimiento con proyección continental

La distinción otorgada en el Congreso se dio ante decanos y autoridades académicas de 13 países. Para Klein, el valor del reconocimiento está en la posibilidad de fortalecer alianzas regionales que permitan compartir experiencias, formar profesionales con una mirada más amplia y construir políticas sanitarias sostenidas en el tiempo.

“No se trata sólo de aplaudir trayectorias. Se trata de pensar qué podemos construir a futuro desde la educación y la salud, para que la región avance de manera más equitativa”, concluyó.

