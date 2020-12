Drogba despidió a Maradona con una emotiva carta: "Adiós Diego, te quise mucho"

El mundo rindió homenaje al 10. En España, Italia, Inglaterra y en cada uno de los partidos disputados el fin de semana pasado se rindió un minuto de silencio en memoria de Diego Maradona, que falleció el 25 de noviembre.

Quien lo recordó fue Didier Drogba, el ex futbolista que supo triunfar en el Chelsea de Inglaterra. El marfileño publicó en sus redes sociales una sentida carta en memoria del astro argentino.

"Es una locura, porque solo hablé contigo diez segundos y yo, a pesar de todo, tengo la impresión de conocerte tan bien", inició Drogba.

Continuó diciendo que "no tengo miedo de decir que fue el mejor día de mi carrera futbolística. Siempre recordaré que me besaste y dijiste: '¡Drogba, una bomba!' No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro".

¿Como seguirá el futbol sin Diego Maradona?, según Didier: "Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho".

Este fue el mensaje de Didier Drogba, el 25 de noviembre, día del fallecimiento de Diego Maradona.