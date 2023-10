Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei para apoyar a La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, señaló que la decisión del expresidente y de Patricia Bullrich no marca sólo el final de Juntos por el Cambio, sino que, además, es un “error” del candidato libertario, ya que lo “desdibuja totalmente”.

En diálogo con Infobae, sostuvo que Milei “pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera”.

“Creo que Milei comete un error. Está bien que busque muchos apoyos, pero no pueden ser sólo apoyos de políticos. Al ir a la casa de Mauricio, al conseguir ese apoyo de una manera tan fuerte va a resentir a un buen sector de Juntos por el Cambio y pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera”, aseguró el ex “gurú” de la alianza Cambiemos.

En ese tenor, Durán Barba sostuvo que había 100 formas de buscar los votos de Juntos por el Cambio “pero no ir a pedirle el apoyo en la casa de Mauricio y entregarse a Mauricio, eso fue un error”.

Además, el consultor político sostuvo que Macri “simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia, y esto era previsible”.

“Había una alternativa entre Massa y Milei e iba a estar con Milei, también porque odia a Massa”, agregó.

Por otro lado, respecto a la ruptura de Juntos por el Cambio y a la crisis interna del PRO, Durán Barba considera que hay diferentes opiniones hacia el interior de la coalición opositora.

“He conversado con varios dirigentes, ciertamente hay bastantes que no van a apoyar a Milei. Dentro del PRO también habrá un sector que no estará como alternativa, y me apena mucho, pero creo que esto significa el fin del PRO“, marcó.

En este marco, añadió: “Va a haber una división porque el PRO y Juntos por el Cambio tenían su sentido como una fuerza que se oponía al kirchnerismo, que también ya colapsó, el kirchnerismo ya desapareció. Entonces pierde sentido, y Milei es un elemento disruptivo que rompe la lógica binaria de la política argentina, y provoca un caos en todos lados”.

“Le ayuda a Massa que Milei pierda su esencia de novedad, lo convierte en otro miembro de la casta“, remarcó.

Por último, Durán Barba fue durísimo respecto al futuro político de Mauricio Macri: “Va a terminar liderando un pequeño partido de barrio Norte. Siempre hubo un partido que quiere el ajuste, el orden, y volver a un origen que se había superado cuando se armó un PRO que era más amplio, que incluía nuevos sueños y nuevas concesiones”.