Duro descargo de Gianinna Maradona tras el video de Diego: "Es una tristeza enorme verlo así"

Ayer se filtró en las redes sociales un polémico video protagonizado por Diego Maradona donde se lo puede ver bailando con su ex pareja, Verónica Ojeda, al ritmo de "Los Palmeras" y bajándose los pantalones frente a los invitados.

Si bien la grabación es vieja, las imágenes se viralizaron y la hija del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Gianinna, realizó un contundente descargo.

La hija del "Diez" compartió su reflexión sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram. "Pude hablar con Benja de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla, para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo".

Además, Gianinna afirmó que "si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen. Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que seas las respuestas. Y elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información".