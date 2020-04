Duro momento para ex DT del Boxing: "Me dio positivo de coronavirus y la estoy peleando"

El ex director técnico del albiverde está internado en terapia, en un hospital de Mallorca, en España. "En estos momentos estoy internado, me dio positivo de coronavirus y la estoy peleando para salir", expresó a radio Welcome 105.9 de Lomas de Zamora.

Según trascendió, la salud del hombre que estuvo al frente del equipo de Río Gallegos evoluciona favorablemente pese a que todavía requiere de un respirador para pelear contra la afección pulmonar provocada por el Coronavirus.

El experimentado DT dirigió al Albiverde. Jugó en Boca y en Argentinos Juniors

Luis Blanco (60) cuenta con una extensa carrera en el fútbol argentino. Jugó en Boca en 1972, después pasó por Gimnasia de La Plata y más tarde, ya como técnico, se puso al frente de equipos de Bolivia, Albania, Costa Rica y China.

En febrero, Blanco se había hecho cargo de la dirección de Mons Calpe Sports Club, equipo de Gibraltar.

Un DT experimentado

En la Argentina dirigió a Platense, Belgrano de Córdoba, Deportivo Español, Independiente Rivadavia de Mendoza, Godoy Cruz de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Luján de Cuyo (Mendoza), Los Andes, Flandria y, por supuesto, al Boxing Club de Río Gallegos.