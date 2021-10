Efemérides del 14 de octubre: ¿Que pasó un día como hoy?

Día Mundial de la Costurera

Pese a que no tiene un origen certero, muchos países eligieron el 14 de octubre para celebrar el Día de la Costurera con el propósito de homenajear a estas personas que se dedican a la confección de prendas.

El oficio de costurero tiene una vasta, larga y rica historia. El primero que decidió realizar un gremio de estas profesionales, fue Luis XIV en París, Francia. Con el incremento del interés por la moda en el siglo XIX, la demanda por prendas exigía una mayor organización. Con el avance de la industria textil, la oferta de tejidos se diversificó y abarató, aumentando las confecciones manuales.

Día Mundial de la Espirometría

El objetivo de la celebración de este día, conmemorado el 14 de octubre, es dar a conocer la prueba diagnóstica más usada entre los neumólogos, la espirometría. También, aumentar la conciencia sobre la importancia de las enfermedades pulmonares y las medidas preventivas para evitar su aparición y/o evolución.

Nace Roger Moore, actor británico.

Roger George Moore nació un 14 de octubre de 1927 en Londres, Reino Unido y falleció en Crans-Montana, Suiza un 23 de mayo de 2017. Fue un actor de cine y televisión británico. Fue el tercer actor en interpretar al agente secreto de ficción James Bond en la serie de películas de Eon Productions, interpretando al personaje en siete largometrajes entre 1973 y 1985. Las siete apariciones de Moore como Bond, desde Live and Let Die hasta A View to a Kill, lo hicieron ampliamente conocido a nivel mundial y son la mayor parte de cualquier actor en las entradas producidas por Eon.

Nace Horacio Accavallo, boxeador argentino

Un 14 de octubre de 1934 nacía Horacio Accavallo en Villa Dálmine, Buenos Aires. Accavallo es un exboxeador argentino de peso mosca que compitió entre 1956 y 1967. Fue Campeón Mundial Peso Mosca AMB y CMB entre 1966 y 1968.

Nace Chiche Duhalde, política argentina.

Un 14 de octubre de 1946, nacía Hilda Beatriz González de Duhalde,​ conocida como Chiche Duhalde. Es una política y docente argentina, ex primera dama y exsenadora por el partido Peronismo Federal. Está casada con Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación.

Muere José María Muñoz, el “relator de América”.

José María Muñoz nació en Buenos Aires, un 25 de agosto de 1924 y falleció un 14 de octubre de 1992. Fue un relator y periodista deportivo argentino.

Se especializó en relatar partidos de fútbol e impuso un estilo propio que sería imitado o serviría de referencia a las nuevas generaciones de relatores deportivos. Su lugar principal de trabajo fue Radio Rivadavia de Buenos Aires, imponiendo su programa La Oral Deportiva como un programa clásico.

Muere el actor cómico argentino Javier Portales.

Javier Portales, cuyo nombre real era Miguel Angel Alvarez nació en Córdoba el 21 de abril de 1937 y falleció en la ciudad de Buenos Aires, el 14 de octubre de 2003. Fue un actor y humorista argentino de vasta trayectoria.

Muere Diego Bonadeo, periodista argentino.

Diego Ricardo Bonadeo, nació en Buenos Aires un 1 de febrero de 1939 y falleció un 14 de de octubre de 2016. Fue un reconocido periodista deportivo argentino y es el padre de Gonzalo Bonadeo.