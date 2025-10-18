Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el inicio del calendario de pagos del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados, pensionados y otros grupos que dependen del organismo.

El cronograma comenzará el martes 10 de diciembre, cuando los primeros beneficiarios recibirán el depósito del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) junto con su haber mensual y el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente para quienes cobran la mínima.

El pago del aguinaldo será automático, sin necesidad de realizar trámites, y alcanzará a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES. El monto final dependerá del aumento por movilidad que se aplicará en diciembre, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que el INDEC publicará en noviembre.

Quiénes cobran el aguinaldo desde el 10 de diciembre

De esta forma, millones de beneficiarios cerrarán el año con un ingreso compuesto por tres componentes:

El haber mensual actualizado,

El medio aguinaldo,

Y el bono extraordinario de $70.000.

Según informó ANSES, el 10 de diciembre cobrarán los siguientes grupos:

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

Jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos y DNI terminados en 0.

Titulares de la Pensión Madre de 7 hijos, equivalente al haber mínimo, también iniciarán el cobro en esta fecha.

Estos beneficiarios percibirán el aguinaldo junto con su haber mensual y el bono, todo en un mismo depósito bancario.

Calendario completo del aguinaldo de diciembre 2025

A continuación, ANSES difundió el cronograma completo de pagos del aguinaldo, que se desarrollará de manera escalonada según la terminación del número de documento:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10/12

DNI terminados en 2 y 3: 11/12

DNI terminados en 4 y 5: 12/12

DNI terminados en 6 y 7: 15/12

DNI terminados en 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 10/12

DNI terminados en 1: 11/12

DNI terminados en 2: 12/12

DNI terminados en 3: 15/12

DNI terminados en 4: 16/12

DNI terminados en 5: 17/12

DNI terminados en 6: 18/12

DNI terminados en 7: 19/12

DNI terminados en 8: 22/12

DNI terminados en 9: 23/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24/12

DNI terminados en 2 y 3: 26/12

DNI terminados en 4 y 5: 29/12

DNI terminados en 6 y 7: 30/12

DNI terminados en 8 y 9: 31/12

Qué tener en cuenta sobre el aguinaldo y el bono

El aguinaldo, conocido como Sueldo Anual Complementario, equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre, y se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre.

En esta oportunidad, el medio aguinaldo de diciembre 2025 se sumará al bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional, que alcanza a quienes perciben el haber mínimo y busca reforzar el poder adquisitivo ante la inflación.

De esta forma, los beneficiarios de ANSES podrán cerrar el año con un refuerzo económico que impactará positivamente en los ingresos de millones de hogares en todo el país.