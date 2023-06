El Banco Mundial aprobó US$ 900 millones para ampliar el acceso a la salud, energía e infraestructura en Argentina

El Directorio del Banco Mundial aprobó en las últimas horas tres operaciones por US$ 900 millones cuyos fondos serán destinados a apoyar iniciativas de desarrollo en todo el país.

Los proyectos aprobados por la institución multilateral son "Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables”, por US$ 400 millones; “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud”, por US$ 300 millones; e "Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas”, por otros US$ 200 millones.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio. El proyecto de salud beneficiará a aproximadamente 19 millones de personas con cobertura de salud pública; y el proyecto de infraestructura resiliente al clima fortalecerá a las ciudades expuestas a las inundaciones, con foco en una primera etapa en las provincias del Norte Grande, Buenos Aires y Santa Fe.

Las iniciativas, todas ellas con una impronta inclusiva y un alcance federal, forman parte de una línea de proyectos de desarrollo impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a las autoridades del Banco Mundial.

"Estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables"

Tras la aprobación en el directorio de los préstamos al país, Massa, expresó: “A través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país", consignó un comunicado difundido por el organismo multilateral.

El precandidato a presidente por Unidos por la Patria agregó que "con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población".

Asimismo, continuó: "Con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”.

Por su parte, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay afirmó: "Estamos acompañando a la Argentina con inversiones que ayuden a reducir su vulnerabilidad climática frente a las inundaciones y que permitan avanzar en la transición energética, de la mano de energías limpias y de una mayor eficiencia”.

"Además continuamos apoyando inversiones en salud pública para que la cobertura sea cada vez más equitativa y efectiva”, añadió Fay.