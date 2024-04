Ariel Arnaldo Ortega, mayormente conocido como el Burrito, es uno de los grandes ídolos de la historia de River Plate.

Hincha acérrimo del Millonario, el jujeño consiguió ocho títulos en más de 300 partidos disputados con el club de sus amores y se ganó el cariño eterno de todos sus hinchas con sus típicas gambetas y clase.

No obstante, tras su retiro en 2012, sus apariciones por las tribunas del Monumental fueron sumamente escasas.

Más allá de que conforma el plantel de fútbol senior de River desde hace varios años, a la hora de ver los partidos prefiere quedarse en su casa. Ahora, dio a conocer las razones de esta curiosa costumbre.

Fue durante el programa “Hacelo y me muero”, conducido por Lito Costa Febre en Youtube, que habló sobre su decisión de observar la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en solitario en su departamento. “Trato de no ir a la cancha”, confesó.

El Burrito admitió que su problema es el uso constante de los dispositivos móviles por parte de los fanáticos. “La gente no va a ver los partidos y me molesta”, dijo.

“Están con el celular boludeando y para evitar decirles algo me voy a mi casa a verlo solo”, añadió.

Su pasión por River: “Amor de una madre”

En otro tramo de la entrevista, recordó la frase que alguna vez dijo acerca de River, al que comparó con un “amor de madre”.

“Siento lo mismo, salvando las diferencias, porque es un amor que no te falla nunca, es fiel y se lo lleva acá en el corazón. Uno nace siendo hincha y lo sostengo, me salió y es así. Es el amor más grande que tuve en mi vida”, afirmó.

“Me han tocado representantes que me robaron”

Consultado acerca de las razones de su salida del club en 1997 rumbo al Valencia (luego pasó por Sampdoria y Parma antes de su regreso a Núñez en 2000), reveló que se fue “obligado por temas económicos de los representantes”.

Detalló que “ganaba más en River que en Valencia. No me fui por la plata, los que ganaron más fueron los representantes y dirigentes de ese momento. Fue una experiencia. Yo siempre quería estar acá en River. Mi pensamiento estaba acá”.

En ese sentido, lamentó que “me han tocado representantes que me robaron y son de las cosas más feas que te pueden pasar. Yo les pagaba por adelantado lo que les correspondía y después, al final de mi carrera, me enteré que me habían robado”.

Tras apartarse de estas experiencias pasadas, el exjugador opinó sobre la actualidad de River y elogió a Claudio Diablito Echeverri. “Tiene un talento impresionante”, señaló.

Y agregó: “Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River”.