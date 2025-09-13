Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cilindro de Avellaneda se vistió de fiesta para rendir homenaje a una camada de juveniles que llenó de orgullo a la Academia. Los chicos del combinado Sub 18 de Racing, que días atrás se consagraron subcampeones en el Mundial de Clubes disputado en Andalucía, recibieron un reconocimiento especial en la previa y durante el entretiempo del clásico frente a San Lorenzo. En ese marco, el riogalleguense Benicio Romero, arquero surgido del Atlético Boxing Club, fue uno de los protagonistas de una jornada cargada de emoción.

Antes del inicio del partido, los juveniles fueron recibidos en el vestuario local por el presidente de Racing, Diego Milito, quien entregó a cada integrante del plantel un diploma en reconocimiento a la histórica actuación en España. Allí, Romero compartió con sus compañeros un momento íntimo que luego se trasladó al césped del Cilindro, donde los esperaba el aplauso de una multitud.

Diego Milito, entregó a cada integrante del plantel un diploma en reconocimiento a la histórica actuación. FOTO: PRENSA RACING CLUB

En el entretiempo, con las luces del estadio atenuadas, los 20 futbolistas junto al cuerpo técnico y staff pisaron el campo de juego para recibir la ovación de los hinchas. El Cilindro, colmado en el marco del clásico, reconoció con emoción la campaña de un equipo que dejó en el camino a rivales de talla mundial como Sevilla, Corinthians y Real Madrid, para luego caer en la final frente al Barcelona.

El nombre de Benicio Romero se destacó entre la nómina de juveniles homenajeados. El joven arquero que se formó en las canchas de Río Gallegos antes de mudarse a Avellaneda, ya había captado la atención de los hinchas por su festejo apasionado en los cuartos de final del torneo, cuando Racing logró un triunfo agónico ante el Betis. Ese gesto lo convirtió en símbolo de unión y compromiso dentro del grupo, un valor que fue resaltado incluso por Sebastián Saja, histórico arquero de la Academia.

El plantel que fue homenajeado en el Cilindro:

Benicio Romero

Nicolás Monge

Alex Balbuena

Santiago Bárcena

Joaquín Dobal

Thiago Gómez

Mateo Melluso

Juan Quiroz

Ramiro Zotelo

Valentino Ahumada

Lucas Álvarez

Jeremías Arias

Benjamín Fischer

Erik Florentín

Enzo Ibarras

Bautista Pérez

Ezequiel Pérez

Luca Rodríguez Dotzel

Benjamín Borowik

Aquiles Mansilla

El reconocimiento de anoche no fue solo un acto simbólico: representó la validación de un proyecto de inferiores que le da identidad a Racing y, al mismo tiempo, la confirmación de que el esfuerzo de estos chicos no pasó inadvertido. Para Romero, significó además un nuevo capítulo en su recorrido personal, llevando con orgullo la bandera de Santa Cruz en el fútbol argentino.

El Cilindro despidió a sus juveniles con una ovación que quedará en la memoria. Y entre ellos, un pibe del sur, que empezó a soñar en el Boxing de Río Gallegos, se llevó también el reconocimiento de un club grande y de miles de hinchas. Una postal que refleja lo que significa trabajar por un sueño colectivo: que el fútbol no solo se juega, también se siente y se comparte.