En la sesión del Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado José Luis Garrido del bloque Por Santa Cruz expresó su descontento con el desarrollo del debate sobre el DNU de Javier Milei y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “Es muy difícil poder tomar una posición política sobre un paquete tan grande de medidas que entiendo que no todas son urgentes”, sostuvo.

José Luis Garrido destacó la falta de diálogo efectivo entre los miembros del parlamento y señaló que, como representantes del pueblo, es crucial que encuentren puntos de encuentro y escuchen a sus pares para poder abordar de manera eficiente los temas que impactarán en la vida de los argentinos.

“Parece que los parlamentarios están más preocupados en buscar alguna firma para sacar un despacho de comisión que para plantear política de Estado y tener que decir, en Santa Cruz, cómo vamos a sostener nuestra empresa del carbón, en donde la verdad que hubo muchos actores que han sido responsables de la política durante todo este tiempo de los que hoy son oposición y de los pocos que son oficialistas”, expresó en relación a YCRT y los vaivenes que tuvo durante la gestión de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

“No venimos acá a jugar y tampoco estamos muy lejos de hacer discursos populistas o ir con una decisión de ser opositores por ser opositor simplemente. Es imposible no discutir acá entre nosotros lo que va a afectar a la vida de los argentinos en el futuro y no lejano, ya la están pasando mal”, enfatizó.

El diputado nacional y colaborador cercano del gobernador Claudio Vidal en el gabinete provincial, manifestó su preocupación por la velocidad con la que se busca aprobar el paquete legislativo, detallando que se pretende tratar 664 artículos en tan solo 14 días, lo que otorgaría aproximadamente media hora por artículo. Hizo hincapié en que estas decisiones afectarán cuestiones cruciales como las privatizaciones de empresas, tarifas, retenciones y la zona fría para los patagónicos.

“Por si no tomaron conciencia: 664 artículos en 14 días para tratarlo de forma corrida nos da aproximadamente media hora por artículo para definir la vida de la privatizaciones de empresas que nos afectan a todos. Cuestiones que van desde las tarifas, retenciones, para los patagónicos la zona fría, un montón de cuestiones que hoy parece que no estamos discutiendo”, dijo.

“Poco le importa a los habitantes de mi provincia, que tanto nos costó poder revertir tantos años de impunidad y poder lograr en una elección revertir una situación política y económica en la cual estamos trabajando contra reloj, venir a discutir en menos de media hora que vamos a hacer con una empresa como YCRT, qué vamos a hacer con nuestros puertos, qué vamos a hacer con la zona fría. Y supongo y entiendo que a muchos de los que están acá que tienen que dar explicaciones a nivel territorial no van a poder comprender como en media hora definimos su vida y el destino de todos nosotros”, señaló a recordar la victoria en las últimas elecciones del espacio de Claudio Vidal frente al kirchnerismo.

Asimismo envió un mensaje al oficialismo nacional: “El federalismo no es la distribución de la obra pública, no es manejar el Estado a través de la prebenda de la billetera para doctrinar a distintos gobernadores; es darle la libertad para que a través de los recursos que le corresponde y con la libertad política pueden llevar adelante como dicen algunos compañeros y compañeras su propio destino”.

Garrido subrayó la falta de respeto por las instituciones porque no se respeta la asignación de legisladores del bloque para las comisiones y denunció la ausencia de respuestas a solicitudes de su bloque para ser incorporados en discusiones relevantes. “Eso no es respeto por las instituciones, no es democracia, no es poner en valor el rol que nos asignaron en cada una de nuestras provincias de venir a defender los derechos de todos y a lo que les gusta decir de todas también. No estamos cumpliendo hoy con nuestro rol, estamos más preocupados para ver si son roles de oficialistas y opositores cómo juegan un papel de adoctrinamiento político que ponen por encima de los intereses del vecino de a pie”.

“Es muy difícil poder tomar una posición política sobre un paquete tan grande de medidas que entiendo que no todas son urgentes. La verdad que la distribución de los ATN o los Aportes que dio Nación tampoco me parece prolijo haber dicho que le van a salir con un lápiz a contar cual fue el reparto discrecional que tuvo la Nación con distintas provincias”, agregó.

“Nosotros fuimos muy críticos en Santa Cruz cuando decíamos que aquellos que ganaron una elección se creían dueño de la verdad y dejaron de escuchar al resto”, recordó en referencia al kirchnerismo. “Hoy en día tengo que decir que este gobierno también por haber ganado una elección se cree dueño de la verdad y nos dice a todos nosotros que es lo que tenemos que hacer”, cuestionó a La Libertad Avanza.