El divertido cruce de Javier Milei, Fátima Florez y Marcelo Tinelli en el Bailando: “El es el león y si yo soy la leona” El candidato presidencial de La Libertad Avanza visitó este martes los estudios del “Bailando”, donde estaba su pareja imitando a Carmen Barbieri. El conductor fue a buscarlo aunque le costó hacerlo hablar, para su fortuna Fátima le siguió el juego y salvó la situación.

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei sorprendió a todos este martes al aparecer en el Bailando 2023 y tuvo un divertido cruce con el conductor Marcelo Tinelli.

El candidato presidencial fue a buscar a los estudios de América a su novia, Fátima Florez, que estaba realizando una imitación de Carmen Barbieri con las típicas frases y mohines de la exvedette. Al conocer que el libertario estaba en el lugar, Tinelli paró todo y fue al encuentro del candidato.

Aunque Milei se encontraba adentro de su auto dando a entender que o quería figurar, Tinelli se acercó y le pidió si podía bajar un poco la ventanilla. El candidato accedió, pero solo dejó que se vea la mitad de rostro. A pesar de que el conductor le preguntó si no quería ir al estudio para acompañar a Florez, el líder libertario se negó.

“Somos vecinos, Javier. Mi hijo tiene una foto con usted. Me dice siempre que lo ve con sus amigos en la esquina de una estación de servicio”, insistió el conductor, pero no pudo convencerlo de que bajara de su auto. “No. De hecho, esto no debería estar pasando”, se justificó el economista.

Luego el conductor pidió que la imitadora se acercase hasta el estacionamiento quien accedió sin problemas. Ya con la humorista junto a ellos, pero sin salir de personaje, Tinelli le consultó: “¿Carmen, usted no podría hacer que Milei baje la ventanilla?”. Sin salir del personaje y evasiva, Florez respondió: “El es el león y si yo soy la leona, tendríamos que estar juntos. ¿No les parece? Que entre a rugir un poquito. Pero lo vamos a dejar que esté ahí tranquilo”, remató.