El Dr. Marcos Tatián, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, fue entrevistado en LU12 AM680 Radio Río Gallegos para hablar sobre la reciente distinción otorgada al streaming de los científicos del CONICET con el Martín Fierro de Oro.

Aclaró que la comunidad científica no está acostumbrada ni formada para la comunicación masiva, las nuevas perspectivas los obligan a abrir los ojos a la necesidad urgente de comunicarse con el público general. Esto se debe a una premisa fundamental: todo aquello que no se comprende no se defiende.

La comunicación se vuelve “inherente al despertar de vocaciones y del interés en la ciencia”, y el equipo de científicos recogieron el guante. Esta labor no es exclusiva; otros científicos están realizando acciones similares, como los arqueólogos o geólogos que trabajaron con restos fósiles.

El Martín Fierro de Oro a la ciencia Argentina.

Bien público

“La importancia de acercar el trabajo científico a la comunicación pública radica en que la sociedad es quien orienta los recursos hacia la ciencia, y en el contexto actual, donde esos recursos están siendo cuestionados, es vital dar batalla”, señaló en sus declaraciones.

El Dr. Tatián sostuvo que la mejor manera de dar esta disputa es a través de la política, entendida como el “espacio civilizado para el debate y la defensa de intereses“.

La formación de recursos humanos, los estudios y la consolidación de equipos de trabajo en ciencia son un interés público que atañe a todos los comprometidos con el país. Se trata de ver quién tiene no solo los mejores argumentos, sino también la mejor llegada, por lo que el premio Martín Fierro es bienvenido, al igual que otros apoyos recibidos, como el del sector político y comunicacional en Córdoba . Hablar de lo que hacen, además de hacerlo bien, se considera algo perentorio en este momento de cruce de perspectivas.

El streaming del Conicet llegó a The New York Times con la “estrellita culona”.

Desde una visión más amplia, el investigador considera que se “está viviendo una crisis de civilización que excede la política nacional”. Por ello, la discusión “debe darse siempre respetuosamente, acercando argumentos a través de todos los medios que sean civilizados y políticos, sin caer en la falta de respeto”.

Este contexto se “agrava con el fenómeno pospandémico, que ha generado quiebres en la vida diaria de la gente”.

El Dr. Tatián recuerda que, tanto en su trabajo como biólogo en la Antártida, la universidad y el CONICET, trabajan con fondos públicos. Es su responsabilidad, por lo tanto, hablar de su trabajo con total responsabilidad y libertad, destacando que en el CONICET están sometidos a una evaluación permanente por pares científicos, asegurando que las investigaciones sean pertinentes y objetivas, sin favoritismos ni intereses ajenos al desarrollo del conocimiento.

Cuestión soberana

La campaña de streaming tiene antecedentes científicos importantes en Argentina. Entre 2012 y 2013, se realizaron tres campañas al Cañón Submarino de Mar del Plata, un sistema profundo relativamente cercano a la costa que funciona como una vía de comunicación rápida entre ambientes marinos. Estos cañones son vitales para corroborar procesos de biodiversidad, relaciones interespecíficas y, debido a su proximidad, para buscar señales de contaminación e impacto humano. En esta última oportunidad, el equipo tenía el objetivo de investigar la contaminación por microplásticos, subproductos de la acción humana que se degradan y terminan en estos ecosistemas, alterando las redes tróficas y el ambiente.

A partir de aquellas campañas, y en el marco de la colaboración con instituciones internacionales como el Instituto Smithsonian, el equipo “generó un informe en 2022 a diez años de las expediciones, evidenciando la gran cantidad de artículos y la formación de personal calificado”.

Este informe se elevó a las autoridades para hacerles comprender la importancia de estos estudios en sistemas poco explorados, no solo en Argentina sino en el mundo. Si bien el equipo ha trabajado consistentemente en definir prioridades científicas, los problemas económicos y el cambio de gobierno han planteado un ajuste y un cuestionamiento a las decisiones de planificación del Estado.

En este marco, el apoyo de las personas se vuelve crucial, ya que el trabajo del CONICET no solo representa un avance científico, sino también un avance en los derechos soberanos de la Argentina.

El Dr. Tatián expresa su orgullo por haberse formado en la universidad pública y por brindar sus servicios al país, colaborando en la formación de jóvenes investigadores. La ciencia argentina, con su historial de Premios Nobel y avances significativos a pesar de la escasez de recursos históricos y los avatares políticos, es un sistema que prestigia al país internacionalmente, comparable a íconos culturales como el tango o el fútbol. Es un sistema que beneficia a todos y que, junto con el sistema de educación pública, conforma una marca de identidad nacional que contribuye a la calidad de vida que se pretende como argentinos, siendo fundamental que toda la sociedad tome conciencia de ello para defenderlo.