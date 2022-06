El "falsete" de Agustín no convenció al jurado de La Voz Argentina y Cristina desató su ira

El rechazo del jurado de La Voz Argentina 2022 hacia un participante terminó desatando en pleno vivo del programa a la furia de Cristina, la madre del joven que no pudo superar las audiciones a ciegas.

Agustín Reyna. Posibilidades abiertas para El Regreso.

Agustín Reyna (24), oriundo de Rosario, no pudo complacer del todo a Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner con su arriesgada interpretación de I Will Always Love You, el clásico que supo inmortalizar Whitney Houston.

La furia de una madre

Cristina acompañó a su hijo a La Voz Argentina y se ubicó tras bambalinas junto con Marley. "Agus siempre fue medio artista. Siempre fue bastante solitario y creo que encontró en la música su forma de expresarse, es todo para él y siempre le digo que su idioma es la música", declaró la madre orgullosa.

Las devoluciones

El jurado rechazó al rosarino, y Montaner le criticó especialmente el constante uso del falsete en toda su interpretación. "No me hallo teniendo en mi equipo a un intérprete que solo hace falsete y no me muestra su otra parte, pero eres afinadísimo. Hubiese sido mejor que elijas una canción que muestre todo el espectro", señaló el cantautor.

Agustín cantó Sabor a mí sin falsete, y entonces Ricardo lo felicitó y le explicó que "el falsete es un recurso al que se va y luego se regresa a la voz natural".

Lali dijo que Agus tiene una similitud en su técnica con la de Sam Smith, mientras que Soledad se mostró sorprendida, aclarando que no se dio vuelta porque "le faltó garra" en la parte más alta de la canción.

La reacción de Agus

El participante agradeció los consejos, y una vez que salió del escenario, su madre lo consoló por no haber podido pasar las audiciones a ciegas de La Voz Argentina.

"Estuvo buenísimo, hijo. Estuviste espectacular. Vos estuviste espectacular, se lo perdieron", sentenció Cristina contra el jurado, a pesar de que Marley invitó a Agustín a que se sume a El Regreso