El vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó este lunes a quienes “les molesta que hayamos terminado con los intermediarios” en la entrega de alimentos a los comedores para asistir a los sectores más vulnerables, y afirmó que “había muchos beneficiarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal”.

“En un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables, y en otro los alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes“, aseguró.

Además, el funcionario se refirió a la orden de la Justicia Federal que insta al Ministerio de Capital Humano a repartir los alimentos que se encuentran retenidos en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán.

En este sentido, Adorni indicó: “Nosotros siempre fuimos y siempre vamos a ser respetuosos de la Justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso”.

“Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública“, señaló, respecto de la resolución del juez Sebastián Casanello donde exige al Ministerio de Capital Humano un plan de distribución de alimentos.

Por otro lado, Adorni adelantó: “Más despidos en el Estado va a haber con seguridad. De hecho dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto y que se le iba a dar curso el 30 de junio”.

“Casi como un proceso permanente y eterno de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agrega y si la dotación es la correcta”, indicó.