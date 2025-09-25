Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este miércoles 24 de septiembre por la noche que se dio por finalizada la quita de retenciones a granos y oleaginosas, tras alcanzarse el cupo de USD 7.000 millones fijado en el decreto 682/2025.

“Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto, por lo que se ha dado de baja la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) con el beneficio de retención cero”, informó el organismo a través de su cuenta de X (ex Twitter). Desde ahora, las operaciones deberán inscribirse bajo el régimen previo a la normativa.

De esta manera, los exportadores de carnes vacuna y aviar, granos y productos agroindustriales de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo volverán a regirse por las condiciones anteriores al 22 de septiembre.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, replicó la noticia en redes sociales con su clásico “Fin”, y recordó que la medida había sido anunciada como un mensaje contra “la vieja política”, a la que acusó de querer boicotear el programa económico del Gobierno.

El cupo se agotó en apenas tres días. Según datos oficiales, las DJVE alcanzaron 11,46 millones de toneladas por un valor de USD 4.100 millones, un volumen récord que superó el máximo previo de 6 millones de toneladas registrado en agosto de 2018.

Si bien la quita de retenciones permitió acelerar la liquidación de divisas, implicó también un fuerte costo fiscal: el Estado resignó alrededor de USD 1.000 millones en ingresos. Por eso, el decreto había fijado un límite temporal hasta el 31 de octubre o hasta completar el monto de USD 7.000 millones, lo que ocurriera primero. Finalmente, lo segundo sucedió en tiempo récord.

El cierre de la medida dejó un “final feliz” para varios actores: el Gobierno consiguió dólares para sostener el mercado cambiario, los productores liquidaron rápidamente aprovechando la ventana y en Estados Unidos, que había reclamado dar marcha atrás con la baja de retenciones, celebraron que la medida quedara sin efecto casi de inmediato.