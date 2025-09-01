Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el cuarto lugar que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Corrientes y aseguró que el resultado estaba dentro de lo esperado. “Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El funcionario explicó que antes de los comicios existieron conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés para sellar una alianza, pero que no prosperaron. “Hubo una conversación, pero no se llegó a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés, ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, señaló.

Según trascendió, la propuesta del oficialismo nacional era incorporar un candidato propio dentro de la lista del mandatario correntino, algo que no se concretó y derivó en que Valdés se alineara con el espacio Provincias Unidas.

Francos remarcó que la elección provincial no representaba una prioridad para el Gobierno porque se disputaban cargos locales y LLA no cuenta con estructura competitiva en Corrientes. “Claramente no esperábamos un resultado impactante, distinto va a ser a nivel nacional”, anticipó, en referencia a las elecciones del 26 de octubre, donde confió en que el espacio que lidera Javier Milei logrará “un resultado ampliamente superior”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora durante una actividad proselitista de La Libertad Avanza y cuestionó la actitud del peronismo bonaerense: “Parece que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas”, criticó.