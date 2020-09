El Gobierno retoma el análisis para el Plan Gas 4

Garantizar la provisión de gas para el próximo invierno es una tarea que tiene a las áreas respectivas del Gobierno Nacional ocupadas. Con ese objetivo, en tiempos en que la Secretaría de Energía estaba bajo la órbita del Ministerio de la Producción se avanzó en el llamado Plan Gas 4. Incluso trascendieron los términos del decreto que se esperaba se publicara casi de inmediato. Pero eso no pasó.

En medio, el secretario de Energía Sergio Lanziani dio un paso al costado y en la Cartera se designó de manera oficiosa al diputado nacional por Neuquén, Darío Martínez. Además se estableció el cambio de órbita del área de Energía. Que dejó de estar bajo la tutela de Matías Kulfas para pasar a la del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Actualización

El programa original pensado a través del incentivo al precio del gas, imponía un fuerte desembolso fiscal para el Gobierno Nacional. Por lo que ahora se está trabajando en una “actualización” del Plan Gas 4. Buscando que el impacto fiscal no sea tan alto, y de igual forma mantenga el atractivo para que se hagan las inversiones.

Luego de una reunión del subsecretario de Hidrocarburos con referentes del sector, ocurrida días atrás, trascendió que se están realizando actualizaciones al texto. La intención no es dar marcha atrás en los valores acordados, sino en cómo hacerlo sostenible en el tiempo.

Concretamente, se busca la manera de bajar el costo fiscal para las arcas del Tesoro, pero conservando las motivaciones para que las empresas inviertan. Y esa “motivación” pasa, fundamentalmente, por garantizar un precio “atractivo” en la venta del gas producido.

En el acuerdo alcanzado, originalmente, esto tiene que ver con el reconocimiento, por parte del Estado, de un precio especial para las licitaciones de gas sobre un bloque de producción. Limitado a un total de 70 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de producción. El objetivo fundamental era garantizar que en el invierno 2021 no falte gas en la Argentina.

Para ese segmento de la producción “a incentivar” se preveía un valor del orden de los 3,40 dólares por cada millón de BTU. Aunque algunas empresas esperaban algo más alto. En la hipótesis de mínima, es un valor que implica casi un dólar más respecto del precio promedio ponderado de las subastas del MEGSA (mercado electrónico del gas) para las licitaciones encargadas por CAMMESA.

Financiamiento

Pero el financiamiento de este dólar extra, implicaba una erogación para el Estado de unos 500 millones de dólares al año. En ese marco, desde el Ministerio de Economía de la Nación hablan de “armonizar intereses con los de la industria, teniendo en cuenta el efecto en la macroeconomía y en el bolsillo de la gente”. “La propuesta va a ser un incentivo suficiente para que haya inversiones”, según publicó La Mañana de Neuquén.

Lo cierto es que el Plan Gas se presentaba como vital para la reactivación de Vaca Muerta y también para zonas como las de la Cuenca Austral de Santa Cruz, ya que la modalidad de almacenamiento subterráneo es también beneficiada. Se espera que podría haber novedades en el transcurso de este mes de septiembre.

Las empresas buscan que se aceleren los tiempos. Afirman que para garantizar el abastecimiento no se puede esperar mucho tiempo más. “Se necesitan unos seis meses para producir en los nuevos pozos perforados” aseguran. Por lo que si lo que se busca es evitar la importación de gas el próximo invierno, se requieren definiciones en un horizonte inmediato.

El Gobierno por otra parte necesita acomodar el costo fiscal a sabiendas que el financiamiento de este programa no saldrá de un mayor peso sobre las tarifas de gas en el país. Sin contar que tanto el país en general como las provincias en particular, también necesitan una reactivación mayor de la producción gasífera, conscientes de que eso implica no sólo mayores ingresos sino también creación de mano de obra