Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, el clima quedó bastante enardecido. Y, una vez que llegó el plantel a Buenos Aires, Jorge Almirón comunicó su decisión de dejar el cargo de DT. Pero antes de que eso suceda, Juan Román Riquelme habló con los jugadores y se despachó con palabras fuertes.

“Gracias por ilusionar nuevamente a la gente de Boca. Es vergonzosa la posición en el campeonato. Hay que ganar la Copa Argentina”, esas fueron las palabras del vicepresidente del Xeneize hacia el plantel una vez que arribó en territorio argentino, según informó el periodista Diego Monroig.

Así vivió Riquelme los últimos minutos ante Fluminense

La derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores entristeció a todos los hinchas, incluidos jugadores y dirigentes, como Juan Román Riquelme. El ídolo fue grabado en los últimos minutos del partido contra Fluminense y sorprendió con su reacción.

El momento fue capturado por Belén Duran, una periodista que se encontraba presente en el Estadio Maracaná al igual que el vicepresidente y director deportivo del equipo azul y oro. En el video que compartió en sus redes sociales se lo puede ver en una de las plateas tomando mate, como suele hacer en la Bombonera.

Aunque no se lo veía gritando o enloquecido, el ex futbolista no estaba tranquilo. Al contrario de cómo estaban sus compañeros, el astro estaba parado y caminando de adelante para atrás viendo a su club, el cual estaba perdiendo faltando 20 minutos para que termine el encuentro y la posibilidad de ganar la séptima.