El presidente de la Corte, duro con Milei: “No se puede decir cualquier cosa sobre Malvinas” “Hay gente que quiere tener responsabilidades políticas que no leyó la Constitución”, aseguró Horacio Rosatti en referencia a las declaraciones de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvnas y la protección de la moneda. Las islas del Atlántico Sur "no se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dijimos en la Constitución", recordó sobre la reforma del 94.

Por La Opinión Austral | 14 de noviembre 2023 · 17:16 hs.

"La defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla", fustigó Horacio Rossati. FOTO: ERNESTO PAGÉS.