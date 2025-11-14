Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el cierre de la XXXI Conferencia Industrial, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, trazó un mensaje claro: sin industria “no hay Argentina federal ni en expansión”. El dirigente fabril defendió el rol del sector y se alineó con las advertencias que minutos antes lanzó Paolo Rocca, CEO de Techint, sobre el avance global de las políticas industriales.

Rappallini habló antes del ministro del Interior, Diego Santilli, y sostuvo que en un contexto internacional tensionado, “las políticas industriales están resurgiendo en todos los continentes”, impulsadas por la competencia con China, que busca “reemplazar cadenas de valor” con subsidios, mano de obra barata y prácticas de dumping.

Frente a ese escenario, el titular de la UIA destacó que Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea adoptaron medidas defensivas y mencionó incluso la política comercial de Donald Trump como ejemplo de respuesta proteccionista.

Aunque reconoció el empuje que tendrán la energía y la minería en los próximos años, Rappallini remarcó que la industria “sigue siendo clave”, y que el desarrollo argentino en Inteligencia Artificial abre una oportunidad adicional para el crecimiento productivo.

En su mensaje, pidió “bajar el costo argentino” para competir mejor y enumeró los cinco ejes de la agenda fabril: financiamiento productivo, reforma impositiva, modernización laboral, educación técnica y formación profesional, infraestructura y energía.

También habló de tasas de interés y transición económica: afirmó que es “central” bajarlas para reactivar la actividad. Y aunque valoró el orden macroeconómico, la baja de inflación y el equilibrio fiscal, admitió que el proceso “tuvo costos”.

Cerró con un mensaje identitario: “Producir no es sólo una actividad, es una forma de creer en la Argentina. Y nosotros creemos”.