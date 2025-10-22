Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales para saludar a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien celebra sus 95 años.

En su posteo, la exmandataria acompañó el saludo con una foto reciente de ambas y reveló que Carlotto la visitó en su casa el día anterior. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme”, escribió CFK.

Destacó la fortaleza y la serenidad de la histórica referente de los derechos humanos, recordando su lucha incansable por la memoria y la identidad. “La serenidad y calidez que transmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en una obra colectiva y reparadora”, expresó.

Finalmente, la exjefa de Estado definió a Carlotto como “una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país” y cerró su publicación con un afectuoso mensaje: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.