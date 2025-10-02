Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado comenzará a sesionar desde las 10 para tratar los vetos presidenciales a dos proyectos clave: la actualización del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con especial atención al Hospital Garrahan. Ambas normas, consideradas sensibles para la educación y la salud públicas, fueron bloqueadas por el Ejecutivo debido a su posible impacto fiscal.

Pese a ello, se prevé que los vetos serán rechazados, incluso en medio de una aparente apertura al diálogo político tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El cambio de estrategia del Gobierno incluyó encuentros del ministro del Interior, Lisandro Catalán, con dirigentes de sectores que inicialmente habían apoyado al oficialismo.

Como los vetos ya pasaron por Diputados, su rechazo en el Senado dejaría sin efecto las decisiones del Ejecutivo, devolviendo plena vigencia a ambas leyes. Fuentes legislativas anticipan que la Casa Rosada deberá promulgar las normas, sumando otra derrota política para el Gobierno.

A fines de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos con amplio respaldo: el financiamiento universitario, que recompondría los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas a niveles de diciembre de 2023 según el índice de inflación del Indec, logró 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Por su parte, la emergencia pediátrica, que prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, infraestructura y personal esencial en atención pediátrica, obtuvo 62 votos afirmativos y 8 negativos.

En Diputados, los vetos fueron ampliamente rechazados: 181 a 60 en el caso de la emergencia pediátrica y 174 a 62 para el financiamiento universitario.

Además de estos temas, el Senado tratará este jueves la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales. También se buscará dar media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, destinado a difundir de manera urgente la desaparición de menores.