El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un punto central en agenda: rechazar el veto de Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El escenario es adverso para el oficialismo, que llega debilitado tras una serie de derrotas legislativas y sin capacidad de recomponer su vínculo con los gobernadores.

La iniciativa fue impulsada en julio por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos sobre 57 presentes, con un único voto en contra y varias ausencias llamativas de senadores cercanos a La Libertad Avanza o a aliados provinciales. Entre ellos se destacan los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el salteño Juan Carlos Romero, quien suena como posible integrante del gabinete nacional.

Aunque la Casa Rosada intentó seducir a dirigentes como Alfredo De Angeli o los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, el panorama en la Cámara alta parece definido. La estrategia oficialista se concentra ahora en Diputados, un terreno donde los gobernadores pueden administrar mejor sus apoyos, rechazos o ausencias y donde el Gobierno consiguió sostener el veto al paquete jubilatorio semanas atrás.

En paralelo al debate por los ATN, el Senado tratará otros proyectos con dictamen de comisión: la Ley Nicolás, que busca prevenir casos de mala praxis médica; la incorporación de la atrofia muscular espinal en el régimen de detección neonatal; la creación del Sistema de Alerta Sofía; la agravación de penas para accidentes viales y un proyecto sobre manejo del fuego.