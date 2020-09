El sindicato de empleadas domésticas repudió a Reina Reech por el video del canje: "Lo que hizo está prohibido"

Reina Reech se encuentra en el centro de la polémica luego de mostrar en sus redes que contrató un servicio de empleadas domésticas a través de canje.

En plena cuarentena por el coronavirus, la empresaria filmó a la mujer que fue a limpiar su casa a través de una agencia y le hizo publicidad como forma de pago: "Gracias porque los domingos me salvan con la limpieza profunda, que ya con mis añitos no puedo hacer".

Sus seguidores salieron a criticarla por su repudiable accionar y por mostrar a una mujer trabajando como empleada cuando aún no está permitido ni hay aprobados protocolos para el servicio doméstico.

Además en Crónica HD habló Carmen Britez, la referente de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, y criticó a la actriz: “Lo que hizo está prohibido. La cuarta categoría que tiene que ver con el cuidado de personas mayores si está habilitado. Esto no corresponde y no estamos de acuerdo con que use a una trabajadora en forma de canje”.

Y apuntó contra la cuenta de Instagram "Dulces Compañía" que ofrece este servicio a famosos:"Quisiera saber si la empresa que hace esto está en regla como corresponde y marca el Ministerio de Trabajo"