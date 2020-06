El tweet de Maca Sánchez que fastidió a los seguidores de Messi

Macarena Sánchez, futbolista profesional de San Lorenzo de Almagro y actualmente directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventud, compartió un mensaje por el Día del Padre en su cuenta de Twitter.

La publicación consistía en una tira de @Soy.Mora que se titulaba "Hermoso día para repensar, deconstruir, construir y celebrar nuevas paternidades".

La futbolista acompañó la tira con un corazón rojo. La imagen mostraba a diferentes padres en situaciones más "justas", realizando los quehaceres de la casa a la par de su pareja e "igualitarias", comprando un muñeca a su hijo a pesar de la observación de la vendedora respecto a que el regalo era para un "nene". Y paternidades "más libres", donde la orientación sexual no condicione el afecto y en la que los referentes no necesariamente sean varones ejemplificando que una mujer que quiera ser futbolista no va a ser "una Messi" ya que puede ser "Maca Sánchez".

Por último, la tira cierra con el mejor presente que un padre puede dar "estar presente".

Sin embargo, la publicación de Sánchez, que tuvo 3,9 mil retweets generó, como era de esperarse, polémica en Twitter ya que lejos del escueto mensaje de "Feliz Día del Padre", la historieta invita a debatir y repensar los roles, algo que en la sociedad genera una permanente discusión.

Cómo te vas a poner al nivel de Messi? Jugás en el fútbol local encima. pic.twitter.com/I9bJSBozz9 — NESCO (@NicoTorn1) June 21, 2020

Sin embargo, a lo que más apuntaron los twitteros fue a la alusión a Messi como un modelo que no sea el de referencia a seguir. Los fans del futbolista rechazaron la menció y lo manifestaron en la red del pajarito.

En vez de una Maca Sánchez hubieses puesto una Alex Morgan o Megan Rapinoe... que se yo, poner tu propio nombre demuestra el egoísmo y la poca humildad que tenés, además quien quiere ser como una mediocre jugadora del futbol local? — 🇧🇪 Lomelu Rukaku 🇧🇪 (@ElLocoLomelu) June 21, 2020

Por otra parte, algunos entendieron que la referencia se realizaba teniendo en cuenta que Messi es varón y que la presencia de jugadoras permite contar con referentes mujeres en el mundo del fútbol.