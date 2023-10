Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se impone con el 36,39% de los votos en las elecciones nacionales que se desarrollaron hoy, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, con el 30,14% y la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich con el 23,84%, según el 92,85% de los datos escrutados oficialmente.

Pasadas las 23.00 horas, el ministro de Economía se subió al escenario de búnker de Unión por la Patria y se dirigió a la militancia.

“A 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, de alguna manera los argentinos manifiestan, abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan. Quiero agradecer a todos los que trabajaron en el operativo electoral. Quiero decirles además, a los argentinos y argentinas que esta gran jornada democrática hace que hoy nuestra democracia salga más fuerte y robusta. Eso nos tiene que llenar a todos de orgullo“, manifestó el candidato más votado en las Elecciones Generales.

En otro tramo de su discurso, Massa aseguró: “Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda de que en la fuerza, la voluntad y el compromiso, que de punta a punta en nuestra Argentina encontré en cada uno de ustedes, estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria a hoy”.

“Por eso también, quiero agradecerle a los más de 8 millones y medio de argentino que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para a partir del 10 de diciembre empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina, quiero de todo corazón agradecerles”, agregó.

“Pero también quiero decirles, porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo: no les voy a fallar, sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar“, expresó Massa.

Por otro lado, Sergio Massa dirigió gran parte de su discurso al electorado que en estos comicios eligió una opción diferente a Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

“Quiero esta noche hablarles a los argentinos y argentinas, que fueron al cuarto oscuro pero votaron en blanco. Quiero hablarles a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarles a los argentinos y argentinas que la eligieron a Myriam (Bregman) o a Juan (Schiaretti). Quiero hablarles a esos miles y miles de radicales que a lo largo y ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina se merece. Pero también, quiero hablarles a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, una Argentina sobre la base de construcción de valores democráticos. Esos que quieren un país sin incertidumbres y sin certezas. A todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza“, manifestó.

“Quiero decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Mi compromiso es construir más orden, más seguridad, y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras, frente a la incertidumbre. Mi compromiso es construir una patria que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma“, agregó.

Por último, el candidato presidencial de Unión por la Patria reiteró su propuesta de convocar a un gobierno de unidad nacional.

“Quiero para eso, reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a Presidente. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como Presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de estado”, destacó.

“Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte, frente a aquellos que plantean la apertura indiscriminada de las importaciones. Quiero convocar a construir a aquellos que quieren más y mejor educación pública gratuita, de calidad e inclusiva, frente a aquellos que pretenden váuchers para nuestros hijos. Quiero convocar a la construcción de un régimen laboral moderno que abrace la tecnología, la capacitación laboral sin renunciar a derechos conquistados”, agregó.

“Quiero convocarlos a poner un punto final a la idea de la destrucción del otro. Si algo quedó claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi Gobierno. Saben ustedes que no soy de los que no soy de los que les gusta destruir al otro, que soy de los que creen en el diálogo y el consenso. Así me moví toda la vida y así me voy a mover como presidente”, concluyó.