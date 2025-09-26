Elecciones 2025: Gobierno entregó a la Cámara Electoral los códigos fuente de transmisión y recuento Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, entregó este jueves a la Cámara Nacional Electoral los códigos fuente del sistema de transmisión, recuento y difusión de resultados provisorios, con el fin de garantizar su resguardo.

A 30 días de la elección nacional, y en cumplimiento con lo establecido por el Código Nacional Electoral y las acordadas 96/05 y 03/17 de la Cámara Nacional Electoral, la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, Luz Landívar, entregó este jueves a la Justicia Electoral una copia de los softwares que se utilizarán en la noche de los comicios: el de transmisión y el de totalización y difusión de datos.

La entrega busca cumplir con la normativa vigente, orientada a resguardar los códigos fuente, y poner los sistemas a disposición de los partidos políticos para que puedan verificar su funcionamiento. Según informaron desde la autoridad electoral, se irán entregando distintas actualizaciones a medida que avance el trabajo conjunto con los partidos en el marco del Consejo de Seguimiento de las elecciones, a pocos días del simulacro previsto para el 18 de octubre.

De este modo, el Ministerio del Interior continúa con las acciones previstas en el cronograma electoral de cara a los comicios del 26 de octubre. En este contexto, la DINE realizará el 4 de octubre una prueba de respuesta del sistema de recuento provisorio de datos, en la que se digitarán más de 65 mil telegramas (el 60 por ciento del total) con configuraciones de candidaturas y cargos de distintas provincias.

Asimismo, en esa jornada se evaluará el trabajo de las unidades operativas de Correo Argentino ubicadas en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande. Más adelante, el 18 de octubre, se llevará a cabo el simulacro general, instancia en la que se analizará el funcionamiento del sistema de transmisión, el recuento provisional de votos y la difusión de resultados electorales. Para esta ocasión serán digitados 109.030 telegramas, como parte de la verificación integral del proceso.

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en la administración electoral. Dicha dependenciase planifica y ejecuta la política electoral nacional, promoviendo la implementación de herramientas que garantizan transparencia, seguridad y confiabilidad en todo el proceso. Además, posee competencias en financiamiento partidario y electoral, organización de campañas, capacitación del personal electoral y accesibilidad al voto.

