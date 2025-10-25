Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, donde se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se trata de un proceso clave que definirá la composición del Congreso y la representación de las distintas fuerzas políticas en todo el país durante los próximos años.

Veda electoral: qué significa y por qué se aplica

Con las elecciones legislativas de 2025 a la vuelta de la esquina, la veda electoral comienza este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 21 del domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios. Su objetivo principal es garantizar un clima de reflexión y tranquilidad antes de que los ciudadanos emitan su voto.

El Código Electoral Nacional establece que las campañas deben finalizar 48 horas antes de la elección, protegiendo así la libertad de decisión de los votantes sin influencia externa inmediata.

Actividades prohibidas durante la veda electoral

El Artículo 71 del Código Electoral Nacional detalla las restricciones que deben respetarse durante la veda:

Reuniones de electores o depósito de armas en un radio de 80 metros alrededor de los lugares de votación.

Espectáculos, fiestas, actividades deportivas y cualquier reunión pública ajena al acto electoral.

Venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Distribución de boletas dentro de los 80 metros de los centros de votación.

Portación de armas, uso de banderas, divisas o distintivos partidarios.

Actos públicos de proselitismo político.

Publicación y difusión de encuestas preelectorales y proyecciones de resultados.

Apertura de locales partidarios cerca de los centros de votación.

Estas medidas buscan mantener un ambiente de neutralidad y respeto por el proceso democrático.

Consecuencias de violar la veda electoral

Los infractores pueden ser denunciados y sancionados según lo estipulado en el Código Electoral. Las sanciones dependen del tipo de incumplimiento: los Artículos 131 y 136 detallan penalidades para quienes expendan bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y hasta 3 horas después de la elección, con penas que van de 15 días a 6 meses de prisión.

Otras violaciones, como actos de proselitismo o distribución de boletas en zonas restringidas, también pueden derivar en sanciones legales.

Qué se vota en las elecciones legislativas 2025

Este domingo 26 de octubre se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados, con mandato de cuatro años, y 24 escaños en la Cámara de Senadores, con mandato de seis años. Cada distrito elegirá tres senadores: dos para la mayoría y uno para la primera minoría.

Un cambio destacado en estas elecciones será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Los votantes ya no tendrán boletas separadas por partido, sino una sola tira que incluye todas las fuerzas políticas y categorías. Para emitir un voto válido, se deberá marcar únicamente un casillero con una cruz.

Cómo consultar el padrón electoral

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación y los datos del padrón electoral ingresando a los portales oficiales del Corregistro Nacional Electoral. Es recomendable confirmar esta información antes del domingo para evitar inconvenientes al momento de votar.