Este martes, comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025. Santa Cruz es una de las ocho provincias donde el resultado podría modificarse cuando la Justicia concluya el conteo final.

En el recuento provisorio, la alianza peronista encabezada por Juan Carlos Molina se impuso por una diferencia mínima de 728 votos sobre La Libertad Avanza, lo que dejó el escenario abierto a un cambio si los votos nulos, recurridos o impugnados llegaran a alterar el resultado.

Santa Cruz integra el grupo de distritos donde la definición continúa abierta junto con La Rioja, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, todos con diferencias ajustadas. En La Rioja, por ejemplo, el triunfo del gobernador Ricardo Quintela fue por solo 621 sufragios, mientras que en Río Negro la ventaja libertaria fue de 2.101 votos.

En Santa Cruz, la atención está puesta en el recuento definitivo debido a que estas elecciones fueron las primeras con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), lo que podría haber generado errores en la contabilización inicial. Desde ambos espacios aseguran tener actas que podrían “revertir el resultado final”.

A nivel nacional, los partidos que esperan mejorar sus números en el escrutinio definitivo apuntan al peso de los votos nulos, recurridos o impugnados, además del porcentaje de mesas que no se incluyen en el conteo provisorio y que ahora serán revisadas por la Justicia Electoral.

Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador