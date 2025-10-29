Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este martes, comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025. Santa Cruz es una de las ocho provincias donde el resultado podría modificarse cuando la Justicia concluya el conteo final.
En el recuento provisorio, la alianza peronista encabezada por Juan Carlos Molina se impuso por una diferencia mínima de 728 votos sobre La Libertad Avanza, lo que dejó el escenario abierto a un cambio si los votos nulos, recurridos o impugnados llegaran a alterar el resultado.
Santa Cruz integra el grupo de distritos donde la definición continúa abierta junto con La Rioja, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, todos con diferencias ajustadas. En La Rioja, por ejemplo, el triunfo del gobernador Ricardo Quintela fue por solo 621 sufragios, mientras que en Río Negro la ventaja libertaria fue de 2.101 votos.
En Santa Cruz, la atención está puesta en el recuento definitivo debido a que estas elecciones fueron las primeras con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), lo que podría haber generado errores en la contabilización inicial. Desde ambos espacios aseguran tener actas que podrían “revertir el resultado final”.
A nivel nacional, los partidos que esperan mejorar sus números en el escrutinio definitivo apuntan al peso de los votos nulos, recurridos o impugnados, además del porcentaje de mesas que no se incluyen en el conteo provisorio y que ahora serán revisadas por la Justicia Electoral.
Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador
La Rioja
Provisorio: Ganó el peronismo.
Diferencia: Solo 621 votos.
Es la elección más peleada del país.
Santa Cruz
Provisorio: Ganó la alianza peronista (Juan Carlos Molina).
Diferencia: 728 sufragios sobre La Libertad Avanza.
Río Negro
Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA).
Diferencia: 2.101 votos sobre el peronismo.
Chaco
Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA).
Diferencia: 4.741 respaldos.
El candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, no reconoció la derrota y espera revertir el resultado.
Si lo logra, Capitanich entraría como senador por la mayoría y sumaría a su compañera de lista a la Cámara Alta.
Corrientes
Provisorio: Ganó el oficialismo provincial (gobernador Gustavo Valdés).
Diferencia: 6.754 votos.
Provincia de Buenos Aires
Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (Diego Santilli) por 46.000 votos sobre el peronismo (Jorge Taiana).
Qué puede cambiar: Si bien sería difícil que cambie el ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos.
El recuento de esos votos sí podría modificar el reparto de bancas de diputados.
Chubut y La Pampa
Ambas provincias también están en la lista de distritos con resultados ajustados que aguardan el conteo final para su definición.
