Los argentinos en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones nacionales, siempre que se encuentren debidamente inscriptos en el padrón electoral y tengan actualizado su domicilio en el exterior en el DNI. Conocer cómo votar fuera del país es clave para ejercer este derecho, ya sea de forma presencial en consulados y embajadas o mediante el voto por correo postal. Esta información es fundamental para los ciudadanos que quieren asegurarse de que su voto sea computado correctamente.

¿Quiénes pueden votar desde el exterior?

Para ejercer el derecho al voto en las elecciones nacionales desde el exterior, los ciudadanos argentinos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 16 años.

Tener el domicilio en el exterior registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) al menos 180 días antes de la elección general.

Estar incluidos en el padrón electoral correspondiente.

El voto de los electores residentes en el exterior es de carácter optativo.

Modalidades de votación

Los argentinos residentes en el exterior pueden optar por dos modalidades para emitir su voto en las elecciones nacionales:

1. Voto presencial. Podés votar en forma presencial el día de la elección, en el horario establecido, en la sede de la representación diplomática o consular argentina correspondiente al domicilio asentado en tu DNI.

2. Voto por correo postal. Si preferís votar por correo postal, debés inscribirte previamente en el Registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior. La inscripción se realiza entre 150 y 120 días antes de la elección general a través del formulario habilitado en el sitio oficial.

Es importante destacar que aquellos ciudadanos inscriptos para votar por correo postal no podrán votar presencialmente.

¿Qué se vota desde el exterior?

Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior pueden participar en elecciones nacionales para elegir:

Diputados Nacionales en todo el territorio de la República Argentina.

Senadores Nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El voto se adjudica al distrito correspondiente al último domicilio que la persona haya tenido en la República Argentina. Si no puede determinarse, se imputa al distrito del lugar de nacimiento en el país. En caso de que esto tampoco sea posible, se toma en cuenta el último domicilio de los padres.

¿Qué hacer si no podés votar?

Si no podés emitir tu voto, ya sea porque no realizaste el cambio de domicilio en tu DNI o por encontrarte de viaje, es necesario justificar la no emisión del voto para no formar parte del registro de infractores al deber de votar. Este trámite se realiza a través del sistema habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

Consultas y más información

Para obtener información detallada y actualizada sobre el voto desde el exterior, podés acercarte a la representación diplomática o consular argentina más cercana a tu lugar de residencia, donde te brindarán orientación específica según tu situación.