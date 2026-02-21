Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri se conocieron hace tres años y, desde entonces, no se separaron más; la influencer y el empresario gastronómico dieron el “sí” en el Registro civil de la calle Uruguay y, luego, se dirigieron a un salón de la costanera para celebrar su casamiento.

Fueron un total de 80 invitados los que dijeron presente en “Malloys” de la Costanera, frente al aeroparque Jorge Newbery, convocados por los novios para celebrar su amor; blanca y radiante con un diseño de Natalia Antolín, la novia se robó todas las miradas y estaba sumamente emocionada.

“Es un día muy importante para nosotros, que soñamos y planificamos durante mucho tiempo”, manifestó Emily, emocionada, frente a sus padres, Miguel y Silvia; su hermana mayor, Belu Lucius, junto a su marido, Javier Ortega Desio, fueron de los más entusiastas de la velada y se comportaron como verdaderos anfitriones con los invitados.

Entre los invitados famosos, estuvieron: Mica Viciconte con Fabián Cubero, Rocío Marengo, que llegó acompañada por su hermana Sol, el influencer Agustín Battioni, el periodista de espectáculos y panelista de “SQP” Nico Peralta y el ex Gran Hermano, Martín Anchorena; además, del resto de los familiares y amigos de los novios.

Hubo banda en vivo, cotillón luminoso, una gran recepción con tablas de fiambres y quesos, finger food, pinchos y diversidad de cazuelas, mesa dulce y la torta de boda estuvo a cargo de Damián Pier Basile, el ganador de Bake Off Argentina. “Gracias a todos por venir; estamos muy emocionados con Rodri y, esto, es solo el comienzo; los esperamos el 7 para seguir celebrando el amor”, anticipó Emily, quien ,el próximo 7 de marzo, tendrá su gran fiesta de casamiento para más de 300 invitados, en Zona Norte.

