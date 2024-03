En el mensaje de Pascua, la Iglesia expresó su preocupación por los despidos y pidió “más sensibilidad” El presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea hizo un llamado a la solidaridad y la sensibilidad hacia aquellos que sufren las consecuencias de la crisis económica y advirtió sobre el peligro de caer en la "globalización de la indiferencia". De este modo, instó a mantener viva la caridad cristiana y evitar el endurecimiento del corazón hacia los demás.

El presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea, compartió su mensaje por Pascua y destacó su preocupación por la reciente ola de despidos en Argentina, luego que el Gobierno Nacional no renovara los contratos de 15 mil personas que trabajan en el Estado. En su intervención, expresó su consternación por la situación laboral de miles de personas que quedan “al costado del camino” debido a la pérdida de empleo.

Hemos recibido últimamente en la Conferencia Episcopal grupos diversos de personas que quedan sin trabajo, gente que queda como al ‘costado del camino’. Es tremenda esta herida”, dijo en el mensaje grabado y compartido por YouTube.

Luego agregó: “El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón, que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, es ese día no nos podemos llamar cristianos”.

En un llamado a la solidaridad y la sensibilidad hacia aquellos que sufren las consecuencias de la crisis económica, Monseñor Ojea advirtió sobre el peligro de caer en la “globalización de la indiferencia”.

Asimismo, señaló que la Pascua ofrece una oportunidad para renovar la creatividad en el amor y la caridad cristiana, instando a los fieles a buscar nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitan en estos tiempos difíciles.

“Ese día vamos a decir nos ocupamos solamente de nosotros mismos y los demás. Pidámosle al Señor esta gracia descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana. Siempre la Pascua nos da una nueva creatividad para poder crecer en el amor, para poder crecer en la caridad”, indicó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

De este modo, la Iglesia, a través de las palabras de su presidente, reflejó su preocupación por el aumento de despidos tanto en el sector público como en el privado, en medio de la crisis económica que afecta al país. En este contexto, se destacó que el gobierno está considerando reducir un 30% el personal estatal, lo que podría resultar en la pérdida de empleo para otras 55.000 personas en diferentes dependencias gubernamentales.

Por otra parte, en el video, el obispo de San Isidro expresó: “Queridos hermanos y hermanas, muy felices pascuas. Los frutos de la Pascua son la paz y la alegría que nos trae Jesús resucitado, pero la paz además de ser un don es una tarea; la paz se construye, no es un producto industrial, es artesanal”.

“Se construye con el trabajo de cada día, con la vida de cada día, la cercanía, la entrega, y se construye con la solidaridad. Cuánta falta nos hace en este tiempo de emergencia, en este tiempo de crisis, en donde cuesta tanto la vida de cada día, ¡cuánta falta nos hace la solidaridad!”, continuó.

Hacía el final de su reflexión para el domingo de Pascua, monseñor Ojea recordó: “El papa Benedicto nos enseñaba que la fe es un don de Dios. La fe nos libera del aislamiento del yo y nos lleva a la comunión, pero todo acto de fe es, en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos; es un acto que me lleva a ser más responsable de la vida de los demás. Pidámosle al Señor renovar esta fe que la necesitamos tanto. Muy felices Pascuas. Que Dios los bendiga”.

Durante el Vía Crucis, García Cuerva también se refirió a la crisis económica en Argentina

Este Viernes Santo el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó el “vía crucis” en la ciudad de Buenos Aires. Allí se refirió a la crisis económica en el país y pidió por los pobres, “los jubilados que no llegan a fin de mes”, las víctimas trata y del narcotráfico.

“Este vía crucis se llama “el vía crucis de la ciudad” y sabemos que en nuestra ciudad hay muchos hermanos crucificados. Hermanos crucificados víctimas de la trata de personas y de la prostitución, hermanos crucificados víctimas del narcotráfico, víctimas de ese tráfico, de ese veneno que les meten a nuestros pibes, los mercaderes de la muerte.

Hoy quería proponerles a todos que la ciudad nos duela, que la Argentina nos duela, que el mundo nos duela. Porque el único modo de revertir la cultura de la indiferencia es que me duela el dolor de mi hermano, que me duela el dolor quizá de las víctimas de la guerra que ni conocemos, pero sabemos que son nuestros hermanos.

Que me duela el dolor de los que están en la calle, que me duela el dolor de los pibes que parecen tener su futuro determinado con la letra C de la calle, de la cárcel o del cementerio. Que me duela el dolor de mi Argentina y de la crisis económica que hace varios años venimos arrastrando. Que me duela el dolor de los abuelos que están solos o de los jubilados que no llegan a fin de mes y no compran sus remedios.

Que nos duela, porque si nos duele vamos a llorar, como hacíamos cuando éramos chicos. Y si lloramos, fabricamos lágrimas y con las lágrimas limpiamos la mirada. Y si limpiamos la mirada quizá podemos descubrir que no está todo perdido, porque al limpiar la mirada vamos a poder descubrir que la vida se vive con esperanza, que en la sepultura de Jesús no está todo terminado”.