La mujer que busca a sus padres dijo que en una peluquería de Río Gallegos "hacían abortos clandestinos”

La búsqueda de sus padres por parte de Mónica López habría llegado a su fin. En las últimas horas la mujer, que nació el 29 de julio de 1967 en Río Gallegos y asegura ser adoptada, habría dado con su madre biológica.

Así lo anticipó de manera exclusiva en Radio LU12 AM680, emisora desde donde se dio a conocer su historia y, a partir del seguimiento del caso junto con La Opinión Austral, una persona que aseguró ser su tía se comunicó con ella. A través de ella, pudo dar con quien resultaría ser su progenitora.

Sus abuelos adoptivos tenían la administración del Club Río Gallegos y tenían relación con los dueños de la peluquería que había al lado en ese momento. Los dueños de la peluquería tenían un sobrino, estudiante de medicina, que habría embarazado a una de las empleadas del comercio. Es todo lo que pudo averiguar Mónica.

“Moni, yo soy tu tía”, manifestó que le dijo esta mujer, que hoy vive en Río Grande. “Me contó que es hermana de mi papá. Él, aparentemente, falleció en enero de este año y mi madre, supuestamente, vive en Río Grande, y su nombre es Paula”, comentó al aire de LU12.

“Esta señora que vive en Río Gallegos y que es una tía mía alertó a sus hermanos en Río Grande”, agregó, remarcando que desde allá, ante la inesperada noticia, dijeron: “Sí, es la sobrina que nos está faltando...”.

Lo que pasó después fue una comunicación muy emotiva con su presunta madre. La mujer se reservó detalles y pormenores de su comunicación, pero contó que con la ayuda de un hombre (que sería el tío), pudo hablar mucho con ella.

“Me contó que es de Catamarca, que tiene 71 años. Tendría diez años menos que mi mamá adoptiva”, dijo.

“Me contó que la trajeron de allá hace mucho, cuando era menor, con un nombre falso, en un tren hasta Capital Federal, y de ahí iban a Comodoro Rivadavia, pero por algún motivo se desviaron hacía Río Gallegos y arrancó a trabajar en una peluquería”, comentó Mónica.

Luego sostuvo que Paula quedó embarazada y que cuando iba a tener a su bebé, la llevaron a una clínica. “Ellos”, dijo. Y, ante la repregunta que le hizo a su presunta madre, ella le contestó: “Margarita e Ignacio”.

El padre de Mónica estaría muerto, pero habría dado con su madre.

¿Quiénes son “ellos”? Margarita era la mujer que atendía la peluquería, llamada “Marion”. E Ignacio era su marido.

“Me dijeron luego que falleció”, le dijo Paula. “Se quedó con eso, que su bebé murió”, agregó Mónica.

“Me dijeron que vos falleciste y después te vendieron”, dijo que le comentó su presunta madre, agregando que “ella sostiene que en la peluquería había una clínica que se dedicaba a hacer abortos clandestinos”, algo de lo que no hay información oficial -tampoco trascendidos- y solamente existe el testimonio de esta mujer, de nombre Paula, quien sería la madre biológica de Mónica.

“Nos vamos a hacer el ADN para cotejar y veremos”, aseguró la entrevistada al final de la entrevista.

Explicó que su madre adoptiva le contó que era hija de un estudiante de medicina, “pero ahí quedó”. También, gracias a la repercusión de su historia a través de LU12, dijo que otras personas le dijeron que Ignacio siempre contaba de “su sobrino médico que dejó embarazada a la empleada”.

“Mi papá (adoptivo) en Bariloche me contaba lo mismo, que era la hija de la empleada con este chico estudiante de medicina, ahora me dicen que no era el médico y se da por hecho que soy hija de la empleada, pero con otro padre”.

Acorde a su historia, Mónica sospechaba que no era parte del grupo familiar por la diferencia en el trato con su hermana.

En su familia adoptiva era “todo muy hermético”. Relató al respecto: “No querían contarme nada hasta que, finalmente y bajo presiones, mi papá me dijo que no era su hija biológica”.

Ambas mujeres se harán un ADN. Están expectantes y hablan seguido por celular.

Entre lo que describió Mónica, contó que sus padres adoptivos vivían en Ushuaia, perdieron un bebé y viajaron a Río Gallegos, donde se encontraban sus abuelos, quienes tenían la administración del Club Río Gallegos.

La conexión se da, posteriormente, en la peluquería que había en ese momento al lado del club. El comercio, llamado “Marion”, que era atendido por la mencionada Margarita Fernández.

Hoy Mónica cree que su madre puede ser Paula, pero presuntamente su padre biológico esté muerto. Ella sigue buscando la verdad, acompañada por LU12 y La Opinión Austral