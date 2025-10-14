Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En lo que va de octubre ya se registraron once femicidios en la Argentina, y distintas organizaciones advierten sobre el estado de emergencia que atraviesa el país ante el incremento de crímenes vinculados a la violencia de género. En las últimas semanas trascendieron los asesinatos de tres chicas en Florencio Varela, dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco.

La organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 se contabilizan 195 femicidios, es decir, un asesinato cada 35 horas. A esa alarmante cifra se suma el dato de que, durante octubre, “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El más reciente informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla 182 femicidios y 758 intentos de asesinato. El 14% de las víctimas había denunciado a su agresor.

Asimismo, el 73% de estos crímenes fue perpetrado por una expareja o familiar, y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y personas trans perdieron la vida en su propia vivienda. Otro dato estremecedor es que, como consecuencia de esta violencia, 120 niños y adolescentes quedaron sin su madre.

Entre los casos más impactantes de los últimos meses figuran los de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba; Gabriela Arací Barrios en Chaco; y Adriana Velázquez junto a su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron diez años del primer Ni Una Menos, y MuMaLá difundió estadísticas que reflejan la magnitud del problema en la última década: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.