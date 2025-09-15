Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del enfrentamiento entre la Casa Rosada y varios gobernadores por el veto presidencial a la reforma de la Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno transfirió el viernes pasado $12.500 millones a cuatro provincias.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikón Chaco, las beneficiadas fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones). La cifra supera ampliamente lo girado durante todo agosto, cuando las transferencias alcanzaron apenas los $3.000 millones.

El estudio destacó que, si bien no se precisó el tipo de emergencia que motivó los envíos, el contexto resulta clave: el reparto se produce en plena disputa política por la distribución de este mismo instrumento.

Entre las jurisdicciones, Entre Ríos aparece como la más favorecida: fue la única provincia que recibió ATN en agosto y volvió a ser beneficiada en septiembre, acumulando así $6.000 millones en apenas dos meses. Allí, el gobernador Rogelio Frigerio selló una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA), presentando listas conjuntas en Diputados y Senadores.

Situación similar ocurre en Chaco, donde el mandatario Leandro Zdero también cerró un acuerdo político con LLA y recibió fondos en septiembre. Ambos gobernadores, Frigerio y Zdero, fueron además invitados por la Casa Rosada a la primera reunión de la Mesa Federal, junto con Alfredo Cornejo (Mendoza).

En cambio, los casos de Santa Fe y Misiones son distintos. Ninguno de sus gobernadores mantiene alianzas con el oficialismo nacional y, de hecho, en los últimos meses expresaron críticas al rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei.