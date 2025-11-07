Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante una reunión reservada en el Council of America, el presidente Javier Milei expuso los próximos pasos de su programa de Gobierno ante un reducido grupo de empresarios globales con intereses en la Argentina.

El mandatario asistió junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford. El intercambio duró noventa minutos y, luego de la presentación inicial, los asistentes tuvieron espacio para plantear inquietudes vinculadas a sus actividades en el país.

“Fue un encuentro excelente, con el presidente Milei explicando todo y contestando con un nivel de detalle que no esperábamos”, indicó a Infobae uno de los participantes convocados por el Council of America.

Con una mañana fría y ventosa en Manhattan como telón, arribaron a la casona de Park Avenue altos directivos de Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwwn Copper Inc, Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, Pepsico, Pfizer, Merck, Sharpe and Dohme, Glencore, FedEx y Cisco Systems.

Milei desarrolló una exposición de casi treinta minutos y, acto seguido, respondió con precisión cada duda planteada en el desayuno de trabajo.

Sus argumentos incluyeron un análisis sobre el escenario político que se configurará en el Congreso, donde las bancadas oficialistas ya podrán enfrentar la presión y los embates del peronismo.

El jefe de Estado también sostuvo que su planificación en Balcarce 50 contempla un horizonte mínimo de seis años, una visión prolongada que despertó especial interés entre los inversores mineros presentes en Nueva York.

En medio de las gestiones con Estados Unidos para ampliar la relación comercial, surgió un punto decisivo: las patentes de medicamentos. En ese marco, Milei respondió sin rodeos cuál era su postura respecto de un tema que incomoda a todo el establishment político.

Afirmó que respeta el derecho de propiedad y que las patentes pertenecientes a los laboratorios forman parte de ese principio. Su definición cerró una discusión delicada que se transitaba con cautela entre Buenos Aires y Washington.

Los empresarios escucharon con atención, aunque también expresaron su mirada n torno a la etapa actual del ajuste económico. Voceros de FedEx y McEwwn Copper Inc destacaron la conducción de La Libertad Avanza.

Después de esas intervenciones, Milei ratificó que empujará reformas en materia laboral e impositiva, apoyado en entendimientos con la oposición y en el crecimiento de la representación parlamentaria obtenida por el oficialismo en las elecciones de medio término.

“El Presidente habló muy bien de lo que está haciendo, de todo su programa. Tuvimos los más importantes inversores internacionales sentado a la mesa, que están invirtiendo mucho en Argentina. Y yo creo que están invirtiendo mucho por las reformas y el programa que está haciendo Milei”, expresó Susan Segal al finalizar el encuentro.

