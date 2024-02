Un hombre de 40 años golpeó y maniato a su ex pareja para luego quitarse la vida, en la noche del viernes en una zona rural cerca de Urquiza, provincia de Buenos Aires.

El individuo se entró con su expareja -de 32 años- fingiendo que quería dialogar en términos amigables y restablecer el vínculo. La mujer creyó en su palabra y accedió a caminar por un camino de la zona rural de Urquiza.

Luego subieron a un auto y, dentro del habitáculo, él comenzó a reprocharle cosas al tiempo que insistía en retomar la relación. Ante la negativa de ella, se tornó muy violento.

Detuvo el vehículo frente a un monte -a ocho kilómetros de la localidad-, maniató a la víctima a un árbol y se quitó la vida ahorcándose frente a ella, informó el medio Real 365.

Luego de mucho esfuerzo, la mujer logró desatarse y acudió al Destacamento Policial de Urquiza a radicar la denuncia.

Los uniformados fueron hasta el lugar de los hechos constataron el deceso y comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía de turno. El caso quedó a cargo del fiscal Pablo Santamarina y la instructora judicial María Eugenia Tocalini.

Según trascendió, el hombre ya tenía denuncias por violencia y hostigamiento a la mujer y tenía restricciones perimetrales.

La despedida de la ex pareja en las redes sociales

Tras el trágico hecho, la mujer realizó un posteo en el que se despidió de su ex pareja y padre de sus hijos: “15 años compartidos, la mitad de mi vida al lado tuyo como pareja. Podrán decir, pensar, inventar, pero nadie sabe lo que paso ese día, solo nosotros dos, nadie sabe lo que viví esas horas que se me hicieron eternidad, nadie sabe el porque, solo yo y no me dejaste ayudarte. Me toco mirarte atada a un árbol y tus últimas palabras CHAU NATY (tiraste un beso) TE AMO y te fuiste, algo que me va a quedar de por vida, a pesar de tu cobardía te perdone, dejaste tus hijos por no seguir. Ojalá encuentres tu paz y vueles bien alto porque no siempre fuiste malo conmigo hasta que la relación se terminó. Gracias por dejarme acá con mis hijos. Descansa “Checho”.. Yo me voy a encargar de que los chicos te recuerden como el gran padre que fuiste…”