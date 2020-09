Escándalo en el Cantando 2020: ¿Esmeralda Mitre tiene o no tiene coronavirus?

Se desató la polémica y la preocupación en la productora de Marcelo Tinelli este martes, cuando en el programa "Intrusos" mostraron al aire el resultado positivo del hisopado que se hizo Esmeralda Mitre el pasado jueves. Aparentemente, en la base de datos del Hospital de Niños, luego se modificó el resultado a la mediática.

Ante esta confusión, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con Laflia, productora a la cual pertenece el certamen Cantando 2020, y aseguró que hubo un error en la carga.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa, con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todas las autoridades de Laflia, para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda, era muy parecido al de otra persona y ellos asumen ese error”, indicó el panelista Gabriel Fernández en "Hay que ver", por Canal 9.

José María Listorti aprovechó el momento y se refirió a la situación: “El Gobierno está admitiendo que el resultado que se emitió no fue trucado por alguien, ni por un instagramer o un hater. El Gobierno admite que le pifió al número de documento”, señaló.

En medio del escándalo, Mitre hizo su descargo en el programa Mujeres de ElTrece, tras estas repercusiones del "falso positivo": "Me parece muy angustiante, muy grave lo que está pasando. Yo no tiendo a angustiarme con nada, ustedes me conocen, pero me parece muy grave que hayan falsificado un hisopado que no existió. Yo jamás me hice un hisopado en ese lugar, del primero que pasaron, que era positivo", dijo.

Este martes, Esmeralda Mitre va a ser parte de la sentencia en una nueva gala del Cantando 2020