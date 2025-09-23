Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La situación de Ian Subiabre en River atraviesa su momento más delicado. El joven delantero surgido de la C.A.I. de Comodoro Rivadavia, figura del semillero millonario y citado al Mundial Sub 20, quedó en el centro de un fuerte conflicto contractual que lo marginó del último partido ante Atlético Tucumán y mantiene en vilo a los hinchas.

El representante del futbolista, Claudio Caniggia, rompió el silencio y dejó una frase que golpeó fuerte en Núñez: “La frase más dolorosa que sobrevuela en River: Subiabre está muy mal”. Según explicó, la indefinición sobre su continuidad y las trabas en la negociación “lo afectan anímicamente”, aunque el delantero sigue enfocado en poder jugar el Mundial Sub 20 y mantener su lugar en el plantel profesional.

Claudio Paul Caniggia junto a la joya de Comodoro, Ian Subiabre.

Las charlas por la renovación comenzaron a principios de año y llegaron a un principio de acuerdo en marzo, pero todo se frustró cuando River exigió extender el contrato hasta fines de 2028 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El entorno de Subiabre considera esa cifra “irreal” y propuso elevar el monto actual (30 millones) a 35 o 40 millones, con un salario acorde a su proyección.

“Si quieren blindarlo en 100 millones, que le paguen un sueldo en ese nivel. Y si no, que nos dejen ajustar la cláusula a un número lógico”, remarcaron desde la agencia que lidera Caniggia.

En River, en tanto, sostienen que la decisión de bajarlo de la convocatoria responde a la necesidad de “resguardar el patrimonio del club”. Incluso, desde Núñez habrían pedido a Claudio Tapia, presidente de la AFA, que interceda para que el jugador llegue al Mundial con su contrato renovado.

Por ahora, la negociación está estancada y no hubo avances en la última reunión formal, realizada el 12 de septiembre con la presencia de Enzo Francescoli y el gerente de fútbol, Mariano Barnao. Sin embargo, el entorno del jugador dejó en claro que “Subiabre no se irá libre y jamás le haría eso a River”.