La “abuela la la la“, quien se hizo conocida durante el Mundial de Qatar 2022, en el que la Selección Argentina se consagró campeón, fue víctima del cuento del tío en Liniers y contó el horror que vivió en las últimas horas.

“Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’, apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino”, expresó con angustia Cristina.

En diálogo con Telenoche, la jubilada de 77 años dio detalles de cómo la atacaron: “Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal”.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía cuando regresaba a su casa. En la puerta un hombre se acercó, se presentó como médico y le dijo que traía un paquete con dólares para su sobrino. Allí le pidió pasar a la vivienda, ella aceptó y ahí comenzó el horror cuando entró un segundo delincuente.

“Me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares. Yo de casualidad tenía esos dólares, lo poco que pude juntar cuando trabajaba, porque ahora de jubilada gracias que como y que vivo”, manifestó.

Cuando los ladrones se fugaron, una ambulancia del SAME debió acudir a su domicilio para atender las heridas que sufrió: “Me siento toda adolorida. Estoy destruida”.

Fue durante el Mundial Qatar 2022 cuando Cristina se hizo viral en las redes sociales por el aliento que recibió de un grupo de jóvenes durante los festejos de la Selección. “Abuela, la la la la”, gritaba eufórica la hinchada, mientras Cristina agitaba la bandera Argentina.