Estudian en Argentina posibles alteraciones en la menstruación producto de la vacuna contra el coronavirus

Desde que comenzó el plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina, miles de mujeres han manifestado a través de sus redes sociales haber registrado algún cambio en su ciclo menstrual, ya sea por la cantidad de flujo o cambios en la duración del período.

De acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, científicos aún no logran esclarecer una relación entre la vacunación y las alteraciones reportadas, si bien hay varios estudios en curso, entre ellos, uno que se realiza en la Argentina por la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil (SAGIJ) y la Sociedad Argentina para la Prevención de la Fertilización (SAPREF).

En diálogo con Diario Z, Florencia Salort, ginecóloga y sexóloga del Hospital Italiano, dijo que "no hay estudios que lo avalen, pero hubo alteraciones menstruales, las redes sociales ayudan a saber si está produciendo algún tipo de evento". "Hay un componente de estrés, el cerebro influye en la menstruación. Pero no tenemos información precisa, así que tenemos que esperar los datos de la SAGIJ", especificó.

"El ciclo menstrual tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Es súper frecuente", aseguró, teniendo en cuenta los componentes anímicos que genera la vacunación en este contexto de pandemia. "No podemos asegurar que algún componente de la vacuna alteró los ciclos, pero tampoco lo podemos nega", resaltó.

Estoy sangrando más de lo normal, el dolor de cintura es inaguantable y me siento agotada y con hambre, la menstruacion después de l vacuna esta una gonorrea. MIRÁ TAMBIÉN Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó que fue abusado a los 7 años Le dije a mi jefe que no me sentía bien para ir y que si talento humano decía algo pues me hacía responsable + — Mojarrita de playa (@LadelDiminutivo) October 6, 2021

Por otro lado, Adrián Rosa, médico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en sexualidad y divulgador de la salud, explicó a la agencia GO Noticias que "cuando se desarrollaban las vacunas no se tuvo en cuenta si afectaban o no el ciclo menstrual de las voluntarias que en todo el mundo fueron participando en los avances de la vacuna". "Hay mujeres y personas con vulva que están reportando modificaciones en su ciclo menstrual, pero lo único que se sabe es que esta alteración es transitoria", agregó.

La hipótesis que plantea este especialista es que "el ciclo menstrual tiene que ver con un proceso endocrinólogo hormonal que puede presentar variaciones entre cada mujer", y que "al aplicar una vacuna se activa el sistema inmune y hay que tener en cuenta que el estrés y la posibilidad de una infección también pueden modificar el ciclo". "Hay que hacer un seguimiento en base al tipo de vacuna, la edad de la mujer y los cambios detectados", sumó Rosa