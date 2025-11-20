En el Congreso de la Nación comenzó la primera parte del encuentro “Liderazgos Transformadores de Latinoamérica”, organizado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. El evento reunió a decanos y autoridades académicas de 13 países para debatir sobre políticas públicas vinculadas a salud, educación, tecnologías y desarrollo sostenible.

El evento abrió con un desayuno protocolar con decanos de Medicina en el Salón Delia Parodi. Allí, La Opinión Austral dialogó con los protagonistas antes del acto central que por la tarde entregará más de 90 distinciones internacionales en el Salón de los Pasos Perdidos.

Autoridades de toda Latinoamérica participaron del Desayuno Protocolar encabezado por Fabián Leguizamón. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

Fabián Leguizamón: “Reconocer a la Fundación Favaloro nos llena el alma”

Durante el encuentro, el vicegobernador Fabián Leguizamón señaló es un orgullo haber consolidado este espacio junto a legisladores y autoridades académicas. Subrayó la emoción de celebrar los 50 años de la Fundación Favaloro junto a su presidente, el Dr. Francisco Klein y destacó que la institución “es un orgullo para todos los argentinos”.

En dialogo con La Opinión Austral, Leguizamón destacó la importancia del evento que “permite seguir acompañando el trabajo que transforma realidades en la región”

Durante el encuentro, Fabián Leguizamón expresó que para la organización fue un orgullo lograr reunir a decanos de toda la región y, en ese marco, celebrar los 50 años de la Fundación Favaloro. Señaló que la institución, presidida por el Dr. Francisco Klein, representa “un orgullo para los argentinos” y que haber generado un espacio para reconocer su trayectoria “les llena el alma”, especialmente por la importancia que tiene para el sistema de salud de la región.

El vicegobernador destacó que la presencia de decanos de distintos países generó una expectativa significativa para la Fundación. “El acompañamiento y el reconocimiento en Latinoamérica de lo que se ha hecho desde la Argentina es más que importante”, afirmó.

Asimismo, consideró que llevar la representación provincial al Congreso nacional tiene un valor institucional significativo y expresó que para el Gobierno santacruceño “es sumamente importante estar presentes y demostrar el aprecio que existe en todo el país por el trabajo académico y sanitario.

Por otra parte, se refirió al convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires (UBA) que permitió reabrir las inscripciones de UBA XXI en Río Gallegos. Recordó que viajar a Buenos Aires para cursar el CBC implica un costo muy alto para muchos jóvenes. Por eso, celebró que el acuerdo garantice el acceso al ciclo básico en territorio santacruceño, asegurando que “este convenio le va a servir al pueblo de Santa Cruz y a todos los chicos que quieran iniciar estudios terciarios y universitarios”.

Dr. Klein: “La educación en salud ya no puede concebirse sin redes regionales”

Durante la primer parte del encuentro, se otorgó una distinción especial al Dr. Francisco Klein, director del departamento de áreas críticas y terapia intensiva del Hospital Universitario Fundación Favaloro y director de cátedra en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Favaloro, por su incansable labor.

Durante el encuentro se otorgó un reconocimiento al presidente de la Fundación Favaloro, Dr. Francisco Klein.

En dialogo con este medio, Klein afirmó que participar del foro representa un honor y un desafío, ya que considera indispensable fortalecer redes educativas internacionales. Aseguró que “la educación en ciencias de la salud ya no puede concebirse sin tejer exitosamente redes que nos conecten con la región y el mundo”.

Klein subrayó que Latinoamérica enfrenta profundas inequidades en el acceso a la salud, lo que exige que las escuelas de medicina incorporen estas problemáticas en sus planes de estudio. Explicó que en la Universidad Favaloro es obligatorio que los estudiantes realicen una rotación rural de tres meses, donde desarrollan investigaciones epidemiológicas que luego se publican para devolver ese conocimiento a la comunidad.

Sobre la situación actual de la Fundación, comentó que atraviesan desafíos propios de la gestión privada, pero hoy cuentan con un “nivel de reservas de supervivencia” que les permite seguir ofreciendo asistencia de alta complejidad y educación de calidad. Destacó que ningún estudiante abandona sus estudios por motivos económicos, y que la institución intenta mantener “el máximo nivel tecnológico, la máxima humanidad y la máxima responsabilidad social”.

Juan Brügge: “La Fundación Favaloro es un faro en Latinoamérica”

Juan Brügge, diputado nacional por Córdoba.

El diputado nacional por Córdoba, Juan Brügge, destacó la magnitud del encuentro y la presencia de autoridades educativas de toda la región. Consideró que la jornada es una oportunidad para resaltar la trascendencia de la Fundación Favaloro en sus 50 años de historia. Aseguró que instituciones de Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil reconocen el legado de René Favaloro y su influencia continental.

El legislador expresó que como cordobés reconoce el valor histórico de la medicina argentina, mencionando figuras como los doctores Liotta, con quienes tuvo vínculo familiar. Los describió como “visionarios, soñadores, valientes y terriblemente desapegados de lo económico”, lo que para él constituye un modelo de excelencia y compromiso que debe recuperarse.

En relación con el debate presupuestario para educación y salud, Brügge explicó que su bancada impulsa la incorporación de leyes que fueron vetadas por el Ejecutivo, entre ellas la Ley de Financiamiento Universitario. Subrayó que los hospitales universitarios cumplen un rol esencial en asistencia médica, formación e investigación. Por eso, aseguró que “vamos a insistir en que estén las partidas para discapacidad, y en proteger el Garrahan, que al igual que la Fundación Favaloro es un faro en Latinoamérica”.

Finalmente, anticipó que el tratamiento del presupuesto probablemente se dará en sesiones extraordinarias y con la nueva conformación del cuerpo legislativo.

Zark Vauhlosky: “Este evento no es una caricia al ego, es un compromiso”

Zark Vauhlosky, coordinador ejecutivo del Foro Iberoamericano para el Desarrollo Sostenible.

El coordinador ejecutivo del Foro Iberoamericano para el Desarrollo Sostenible, Zark Vauhlosky, afirmó que el encuentro no debe verse como un reconocimiento superficial, sino como un compromiso colectivo. Señaló que “visibilizar liderazgos es complejo si no entendemos que el liderazgo también implica responsabilidad”.

Planteó que, aunque existe inequidad en el acceso a derechos básicos como educación y salud, también hay regiones de América Latina que se desarrollan aceleradamente sin recibir suficiente visibilidad. Aseguró que las políticas locales deben comprender su impacto regional y generar cooperación para lograr transformaciones profundas.

Sobre los procesos políticos de la región, sostuvo que independientemente de los resultados electorales, lo crucial es que quienes llegan a los espacios de decisión privilegien el bien común por encima de la ideología.

También abordó la inteligencia artificial, una temática incluida en el foro. Indicó que la sociedad no debe temerle, sino aprender a usarla de manera ética. En ese sentido, dijo que “no es la inteligencia artificial lo que debe regularse, sino la conducta humana, porque la inteligencia se adapta a nuestras decisiones”.

Un encuentro que continúa por la tarde y con proyección continental

El evento seguirá desde las 15:30 en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se realizará la ceremonia central de “Liderazgos Transformadores en América Latina 2025”, que premiará a referentes y organizaciones de 13 países por su aporte en educación, salud, innovación, medio ambiente y participación ciudadana.