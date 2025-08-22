Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde en los estudios de LU12 AM680 dejó un mensaje claro: el sueño de competir en un Nacional se construye con trabajo, comunidad y una cadena de voluntades. La técnica Dayana Retamal, la delegada Patricia Mancilla y las patinadoras Ludmila Martínez (8) y Giovanna Belazzio (12) visitaron la radio para contar que, tras superar el Regional, dos representantes de Fénix Patín RG quedaron clasificadas a la cita nacional y que la escuela inició una campaña solidaria para cubrir los costos del viaje.

La historia de Fénix se forjó a pulmón. La institución se formó hace 6 años y se federó hace 3, un salto que la llevó a animarse a competir fuera de casa. En el Regional reciente presentaron cinco patinadoras: tres clasificaron y dos quedaron como suplentes. “Entrenamos todos los días”, resumieron, y contaron que también gestionaron espacios los fines de semana para no frenar el ritmo. Hoy la escuela reúne 30 alumnas y sigue incorporando niñas que se acercan con curiosidad y ganas.

El desafío que viene tiene nombre y fecha: San Luis, a fines de septiembre. Para llegar, el presupuesto aprieta. Con el aeropuerto cerrado, la delegación debe viajar primero a El Calafate para luego conectar, lo que encarece la logística. “Son cuatro pasajes, más hospedaje y comida”, explicaron. A eso se suman la inscripción al torneo y los insumos propios de la disciplina: patines específicos, mallas reglamentarias y mantenimiento. “El patinaje artístico es un deporte caro”, admitieron, pero el empuje no cede.

El formato de competencia exige una coreografía de 1 minuto 30 bajo reglamento, dentro de la categoría formativa: trompos, figuras, trabajo de piso y destrezas que las chicas perfeccionan cada semana. En paralelo, la escuela aguarda el cronograma oficial de la Confederación Argentina de Patinaje para emitir pasajes con fechas confirmadas. Como preparación, ya señalaron una parada en Caleta el 10 de septiembre, con regreso inmediato para ultimar detalles antes del viaje grande.

La casa de Fénix hoy es el gimnasio de la Escuela N.º 33, un espacio alquilado desde el año pasado que permitió estabilizar rutinas y sumar comodidad. Los colores negro y naranja acompañan una identidad que nació de una convicción: “renacer de las cenizas”, como el ave que les dio nombre, después de alejarse de un club grande para construir un proyecto propio, con valores y cercanía familiar como bandera. “No hay que bajar los brazos”, repitieron, como mantra colectivo.

Para sostener el viaje, la comunidad ya se mueve. Fénix lanzó una campaña solidaria con un alias para transferencias —fenixalnacional— a nombre de Julia Patricia Mancilla, y activó una venta de empanadas que promociona en redes. Quien quiera colaborar puede encontrarlas en Facebook como Patín Artístico Fénix Río Gallegos y en Instagram como Patín Artístico Fenix RG. Cada aporte, por pequeño que sea, acerca a las niñas a la pista donde representarán a Río Gallegos.

Entre entrenamientos y rifas caseras, las voces pequeñas también dicen lo suyo. “En los golpes se aprende”, soltó una de las protagonistas, síntesis de una escuela que entiende el deporte como aprendizaje y carácter. La mezcla de nervios y entusiasmo ya se siente: pasar del Regional al Nacional no es un trámite; es el resultado de meses de constancia, caídas y levantadas.

La ilusión de Ludmila y Giovanna también es la de sus familias, sus profes y un barrio que empuja. Si todo se ordena —fechas oficiales, pasajes, hospedaje— a fines de septiembre habrá dos patinadoras de Fénix Patín RG girando sobre el parquet sanluiseño con los colores negro y naranja. Y, cuando baje la música, quedará algo más que un puntaje: la certeza de que el camino se hizo entre muchas manos. Porque en tiempos difíciles, el deporte comunitario vuelve a recordarlo: con organización y solidaridad, los sueños también compiten.