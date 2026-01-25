Florencia de la V quedó envuelta en una fuerte polémica tras un comentario que realizó durante su debut una de las funciones de “SEX”, la obra dirigida por José María Muscari; en el marco de un monólogo, la conductora mencionó a Tini Stoessel y, sus palabras, no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Mientras relataba una anécdota personal, lanzó una frase que generó repercusión inmediata entre los espectadores y usuarios. “Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y, en una esquina, había muchos motoqueros: uno, era un caballo: Luciano Castro; chongo, jean, barbudo, cuerpo… Yo, tranquila, pelo lacio hasta la cintura, y, 20 kilos mojada: Tini Stoessel”, lanzó.

El video, que se terminó viralizando, despertó una catarata de reacciones negativas; en los comentarios, varios usuarios cuestionaron el contenido del chiste: “Se desubicó mal. ¿Reirse del cuerpo de otra mujer? Es la primera que salta después; pide respeto y ella no lo tiene con los demás”; “Que haga chistes con su figura”; “Qué graciosa, uff”; “¡Qué tupé!“; ”Después llora pidiendo empatía”, son algunas de las cosas que se pueden leer.

Sin embargo, también hubo quienes salieron a respaldarla y minimizaron el episodio, asegurando que se trató de un simple “chiste” dentro del contexto teatral; hasta el momento, Florencia de la V ni Stoessel hicieron declaraciones al respecto.

 

