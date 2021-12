Fotos y videos. Así quedó la Casa de Gobierno de Chubut tras el ataque de antimineros

Luego de la aprobación del proyecto de Ley de Zonificación Minera en la Legislatura de Chubut, un grupo de manifestantes protagonizó graves incidentes fuera de la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson.

Mpf Rawson así quedó la fiscalía de la ciudad de Rawson, totalmente destruido todo. La protesta nada tenía que ver con nuestra fiscalía. Nosotros trabajamos por y para la ciudadanía. Y en lo particular no estoy a favor de la explotación minera, pero seguro está no era la forma. pic.twitter.com/1aVetW0R6m

— Alejandro Soulages (@MpfRawson) December 17, 2021