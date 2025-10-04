Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Colapinto mostró una mejora significativa en los ensayos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una destacada actuación este sábado en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur, donde finalizó en la decimosexta posición con un tiempo de 1:37,047. El resultado marcó un notable progreso en comparación con las jornadas del viernes, en las que había finalizado 19° en ambas sesiones.

El pilarense quedó a 899 milésimas del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien dominó la tanda con autoridad y buscará este fin de semana su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

Verstappen lideró la sesión seguido de Piastri y Russell

El segundo mejor tiempo fue para el australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato, que quedó apenas a 17 milésimas del registro del piloto de Red Bull. Detrás se ubicaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, mientras que el británico Lando Norris (McLaren), segundo en el torneo, cerró el Top 5.

La competitividad entre los principales equipos volvió a evidenciarse en una sesión muy pareja, con diferencias mínimas entre los primeros lugares.

Un paso adelante para Colapinto antes de la clasificación

La mejora de Colapinto resulta alentadora de cara a la clasificación, que se disputará a las 10 (hora de Argentina). En el circuito urbano de Marina Bay, el orden de salida es determinante, ya que es uno de los trazados más difíciles para adelantar en todo el calendario de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine buscará aprovechar su progreso para ubicarse en una mejor posición de largada en la carrera del domingo, donde la estrategia y el ritmo serán fundamentales.

Un circuito exigente y estratégico

El Gran Premio de Singapur se caracteriza por su alta exigencia técnica y física, debido a las altas temperaturas, el trazado callejero y la duración de la competencia. Cada segundo cuenta y una buena clasificación puede marcar la diferencia entre sumar puntos o quedar fuera del Top 10.

Con este rendimiento, Franco Colapinto se perfila para dar pelea en la sesión clasificatoria y seguir demostrando su adaptación al máximo nivel del automovilismo mundial.